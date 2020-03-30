В Санкт-Петербурге вслед за Москвой тоже ввели режим обязательной самоизоляции. Губернатор Александр Беглов предписал продлить его до 5 апреля. С сегодняшнего дня жителям города запрещено покидать место проживания, за исключением случаев угрозы жизни и здоровью. Все еще можно ездить на работу, выносить мусор и ходить в ближайший магазин. Выгуливать собак нужно не дальше 100 метров от собственного дома. Если вышли на улицу, то придется держаться друг от друга подальше — дистанция должна быть не меньше полутора метров. Юрлица и ИП нужно сделать разметку для посетителей в своих помещениях, чтобы людям было проще соблюдать дистанцию..
Также вслед за столицами особый режим вводят регионы: на карантин посажены жители Калининградской, Рязанской, Вологодской, Волгоградской, Липецкой, Астраханской, Свердловской, Архангельской, Новгородской и Нижегородской областей, Адыгеи.
В Тюменской области тоже ввели особые меры в связи с коронавирусом, но помягче: местным жителям только запретили гулять в общественных местах и приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5 метра.