В Санкт-Петербурге вслед за Москвой тоже ввели режим обязательной самоизоляции. Губернатор Александр Беглов предписал продлить его до 5 апреля. С сегодняшнего дня жителям города запрещено покидать место проживания, за исключением случаев угрозы жизни и здоровью. Все еще можно ездить на работу, выносить мусор и ходить в ближайший магазин. Выгуливать собак нужно не дальше 100 метров от собственного дома. Если вышли на улицу, то придется держаться друг от друга подальше — дистанция должна быть не меньше полутора метров. Юрлица и ИП нужно сделать разметку для посетителей в своих помещениях, чтобы людям было проще соблюдать дистанцию..