В этом году Россия празднует 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. К этой дате мы решили отойти от официальных поздравлений и показать вам снимки военных лет, где ветераны — еще не серьезные взрослые дяди в костюмах с орденами, а почти мальчишки с улыбками до ушей.