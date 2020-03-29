Удаленка в России: ожидание и реальность глазами опытного фрилансера

Самоизоляция шагает по стране: еще несколько дней назад для здоровых россиян удаленка была занятием факультативным, а теперь уже президент Владимир Путин объявил всю следующую неделю нерабочей. Конечно, неожиданными каникулами смогут воспользоваться не все, но все равно очевидно, что удаленка — железобетонный федеральный тренд на ближайшие недели. Фрилансер со стажем Александр Правоторов рассказывает, какие плюсы работы из дома в реальной жизни превращаются в минусы и что с этим делать.
Все стали хвалить удаленку, будто она чизкейк или утка в яблоках на Новый год. Я провел на работе из дома несколько лет и больше не хочу. После 18 лет в офисах — нет, точно нет. Искренне сочувствую тем, кто вынужден работать из дома. Я буду держаться за офис до последнего. Потому что любая работа в офисе хотя бы на неполный день — много лучше, чем эта псевдосвобода и якобы свободное время.
Мифические преимущества удаленки:
1. Свободное время. Оно хорошо, когда его нет. А когда работу успеваешь сделать за 5 часов (ведь нет походов по этажам, ожидания лифта, разговоров с коллегами и других вещей, которые и создают это «некогда»), занять остальные 3–5 часов бывает мучительно тяжело.
2. Микропланирование. Это такой адаптационный механизм, когда на фрилансе начинаешь заносить в календарь вынос мусора, а короткий диалог на почте воспринимаешь как полновесные переговоры. Ещё не забыть выпить второй кофе в 11:00. Но в офисе возможность попить кофе была наградой, а теперь... Ничтожность и рутинность этих «задач» начинает убивать в первые же недели. Потому что после многих лет битвы за KPI, конференц-колов, вебинаров, оперативок, отчётов и массы дел и делишек вдруг понимаешь, что кофе в 11:00 — это теперь твой KPI.
3. Больше времени на сон. Не смешите. Если у вас дети, кот, вторая половина — этому не бывать. Потому что графики не совпадают, работать все равно надо и какой-нибудь босс, контрагент или коллега все равно назначит звонок или встречу на 9 утра. Обязательно!
4. Можно не заморачиваться над внешним видом. Да, прикольно сидеть в скайпе в растянутой футболке с кофейным пятном и вещать про космические корабли. Не гладить одежду, забить на химчистку, мыть голову только перед редкой важной встречей. Но я обещаю: очень скоро захочется одеться в костюм, надеть лоферы вместо икеевских тапок и пойти хоть на почту с видом человека, который действительно работает. Не в хоум-офисе. А по-настоящему.
5. Вкусная домашняя еда. Да-да, не забыть бы ее приготовить сначала: разнообразную и на три раза в день минимум. И посуду помыть. «Яндекс.Еда» очень скоро станет любимым рестораном, пока есть курьеры и терпение дождаться доставки.
Во времена фриланса в общепите, особенно в бизнес-ланч, я чувствовал себя неуютно. Потому что я человек-из-дома, а не из унылого, ненавистного, душного, но такого, блин, офисного офиса. Где секретарша всех достала, где принтер мажет, где твои единственные радости — кофеварка, бизнес-ланч и приколы из вотсапа.
6. Нет ненужного общения. Это выглядит плюсом только поначалу. Человек, даже интроверт, всё-таки для общения, а не сидения в одиночестве с фикусом и пылесосом в углу. Даже ругань с коллегой-психопатом — это общение. Оно надо. И чем его меньше, тем больше хочется хотя бы обсудить мемы, или новости, или погоду. Хоть что-то.
7. Больше времени с близкими. На эту тему многое написано. Но если вы переживете это, вы — реально крутая семья.
8. Начальство далеко. Нет, не далеко. Начальник может теперь звонить вам, когда угодно, даже в выходные или поздно вечером, потому что вы — недоработник, который ест, спит, сидит расслабленно в растянутой футболке и деньги получает. А начальник, бедный, ютится в «Москва-Сити» в «Бриони» с бесплатным неспрессо, с оплаченным фирмой вай-фаем и даже сегодня на час опоздал на бизнес-ланч.
Есть ещё много чего, но вот это, пожалуй, основное. Но пережить удаленку можно. И нужно! Особенно сейчас. Рекомендаций на эту тему полно:
- сделать себе нормальное именно рабочее место, а лучше отдельный кабинет;
- расчехлить хороший кэжуал для общения с коллегами, вставать по будильнику, вести ежедневник, карточки в трелло;
- пойти на онлайн-курсы, чтобы загрузка и польза была максимальной;
- постараться не прибить близких;
- ловить дзен: смотреть в окно, прибраться на дальней полке, расчесать, наконец, кота и брать с него пример;
- понять, что это возможность и вызов и такого может не случиться больше.
Возненавидь или полюби — надпись на любимой растянутой футболке. Как говорил один банкир, времена сейчас худые. Прорвёмся! Здоровья и скорейшего завершения удаленки.
Вам нравится удаленка?
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции