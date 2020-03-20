При этом каждая страна вводит свои ограничения для иностранных граждан: например, Мальта ввела обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 13 марта, Турция ввела запрет на въезд для отдельных стран (Россию он не касается), а Непал приостановил выдачу виз по прибытии. Актуальная информация появляется на сайте Ростуризма, там же указаны рейсы, на которых жители России возвращаются домой.