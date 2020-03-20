Чтобы предотвратить распространение коронавируса, страны по всему миру принимают различные меры, например, ограничивают въезд иностранных граждан и выдачу виз. Россия, в свою очередь, также ввела ограничения на посещение некоторых стран. Мы собрали всю информацию на тему ограничений перемещений в одной карте.
Страны поделены на три категории:
- страны, не рекомендованные Ростуризмом из-за режима угрозы безопасности;
- страны, в отношении которых введены временные ограничения пассажирских воздушных перевозок из РФ;
- страны, которые сами ограничили въезд для иностранных граждан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Они обозначены на карте разными цветами.
В первую очередь Ростуризм не рекомендует посещать следующие страны: КНР, Италию, Корею и Иран.
— Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации с 16 марта 2020 года временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией, за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно, — говорится в сообщении на сайте Ростуризма.
При этом каждая страна вводит свои ограничения для иностранных граждан: например, Мальта ввела обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 13 марта, Турция ввела запрет на въезд для отдельных стран (Россию он не касается), а Непал приостановил выдачу виз по прибытии. Актуальная информация появляется на сайте Ростуризма, там же указаны рейсы, на которых жители России возвращаются домой.