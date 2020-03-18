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Возможно, в этом году призывники попрощаются с родными попозже

Возможно, в этом году призывники попрощаются с родными попозже

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможном переносе голосования за поправки в Конституцию РФ. Мероприятие должно пройти 22 апреля, для этого день даже сделают выходным, однако из-за сложной обстановки в связи с коронавирусом дату могут изменить. Окончательное решение примет Владимир Путин — приводит слова Пескова ТАСС.

Кроме того, Кремль обратился в Министерство обороны с запросом возможного переноса весеннего призыва в армию. Кампания должна начаться 1 апреля, однако опять же из-за коронавируса массовые мероприятия во многих регионах страны рекомендовано ограничить. Ответа от военного ведомства по данному вопросу пока нет.

Напомним, весенний призыв длится с апреля до 15 июля, количество призывников обычно уточняется за несколько дней до старта кампании. Солдаты-срочники уходят в армию на год, служащие на альтернативной гражданской службе — на 21 месяц.

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весенний призывармияДмитрий ПесковВладимир Путинизменение Конституции РФ
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
18 мар 2020 в 14:53

из-за курса доллара строительство дач решили пока отложить ))

ваш господин
18 мар 2020 в 14:10

неужто в армии противогазов и озк не хватает ? может медицинские маски и памперсы заменят их ?😁