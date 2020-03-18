Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможном переносе голосования за поправки в Конституцию РФ. Мероприятие должно пройти 22 апреля, для этого день даже сделают выходным, однако из-за сложной обстановки в связи с коронавирусом дату могут изменить. Окончательное решение примет Владимир Путин — приводит слова Пескова ТАСС.



Кроме того, Кремль обратился в Министерство обороны с запросом возможного переноса весеннего призыва в армию. Кампания должна начаться 1 апреля, однако опять же из-за коронавируса массовые мероприятия во многих регионах страны рекомендовано ограничить. Ответа от военного ведомства по данному вопросу пока нет.

