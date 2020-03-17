Россиянка, пережившая вспышку коронавируса в Китае, дала 6 советов о том, как себя спасти

Вот только сначала притча:



Встретились как-то на дороге Паломник и Чума.



— Куда идёшь? — спросила Чума Паломника.



— В Мекку. А ты, Чума, куда идёшь?



— В Багдад. Хочу забрать 5 тысяч человек, — отвечает Чума.



Разошлись они, а через год встречаются на той же дороге.

— А ведь ты меня обманула, — сказал Паломник Чуме. — Ты говорила, что заберёшь 5000 человек, а сама взяла 50 тысяч!



— Нет, — ответила Чума, — я сказала правду. Я была в Багдаде и забрала свои 5 тысяч человек. Остальные от страха умерли.



Так что самая лучшая почва для заболеваний — это Паника и Ваш Страх!



А теперь по порядку. И как Китай справился с этой заразой. Во всем Китае сразу (практически через неделю) был введён режим ЧС. Были закрыты ВСЕ школы, универы, производства, кинотеатры, рестораны, торговые центры, такси, в общем все массовые места. Работали только продуктовые магазины и аптеки. Транспортное сообщение между городами для населения было прервано. При малейшем подозрении на вирус — в больницу до окончательного диагноза. Общественный транспорт ходил, но в ограниченном количестве.