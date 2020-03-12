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«Победа» до мая отменила все рейсы в Израиль из-за коронавируса

Ограничения начинают действовать с сегодняшнего дня и до середины мая

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С сегодняшнего дня «Победа» перестаёт летать в&nbsp;Эйлат

С сегодняшнего дня «Победа» перестаёт летать в Эйлат

Лоукостер «Победа» приостановил все рейсы в Израиль из-за введённого правительством страны запрета на въезд туристов в страну, обоснованного ситуацией с распространением коронавируса. Все рейсы с 12 марта будут отменены. Ограничение продлится до 12 мая.

Ранее авиакомпания выполняла в Эйлат три рейса в неделю. 12 и 14 марта «Победа» выполнит последние вывозные рейсы из Эйлата.

В целом же авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Азимут», «Уральские авиалинии» выполняли в Израиль около 60 рейсов в неделю.

Ранее об отмене рейсов в Израиль сообщали «Уральские авиалинии». Рейсы отменены до 23 апреля. «Аэрофлот» рассматривает возможность сократить количество рейсов в Тель-Авив с 35 до 14 еженедельно.

Накануне ВОЗ объявила в мире пандемию коронавируса. Вирус уже распространился в 114 странах. С 13 марта будет приостановлено авиасообщение России с Германией, Францией и Испанией. Также въезд туристов недавно запретил Таиланд.

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