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Россия ограничит перелеты в Германию, Францию и Испанию

Ожидается, что полеты приостановят с завтрашнего дня до конца апреля

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Ограничения на перелеты продлятся до конца апреля

Ограничения на перелеты продлятся до конца апреля

С 13 марта авиасообщение России с Германией, Францией и Испанией будет приостановлено из-за коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ», информацию изданию в свою очередь подтвердили источники в правительстве. На сайте Росавиации на момент публикации заметки официальных сообщений о приостановке полетов не было.

Сайт Profi.Travel со ссылкой на свои источники пишет, что ограничение затронет все рейсы, за исключением вылетов в Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Барселону, Мадрид и Париж из Москвы и обратно.

Информация о приостановке полетов также была опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России, но вскоре запись удалили.

Авиакомпании уже корректируют международные маршруты. Ранее «Аэрофлот» сообщил, что полеты в ряд городов Испании, Германии и Франции из Москвы будут приостановлены. Ограничения будут действовать с 13 марта до 30 апреля. Azur Air снял рейсы в Барселону. Не летают в Италию UTair и «Уральские авиалинии». Ранее из-за коронавируса Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном.

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коронавируспутешествияРосавиацияЕвропа
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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
11 мар 2020 в 19:07

Ну пострадают люди у кого забронированы путёвки,и обозлятся.

Писец
11 мар 2020 в 18:59

Всё правильно.Назад в СССР.Несменяемый великий Путин и железный занавес.

Гость
11 мар 2020 в 19:32

Великий Путь закрыт президентом Путиным