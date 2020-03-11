Россия ограничит перелеты в Германию, Францию и Испанию

С 13 марта авиасообщение России с Германией, Францией и Испанией будет приостановлено из-за коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ», информацию изданию в свою очередь подтвердили источники в правительстве. На сайте Росавиации на момент публикации заметки официальных сообщений о приостановке полетов не было.



Сайт Profi.Travel со ссылкой на свои источники пишет, что ограничение затронет все рейсы, за исключением вылетов в Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Барселону, Мадрид и Париж из Москвы и обратно.