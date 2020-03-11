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Таиланд ограничил въезд для россиян

Тем, кто приезжает в тепло на долгий срок, придется показывать справку об отсутствии коронавируса

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В ближайшее время приехать в Таиланд будет значительно сложнее

В ближайшее время приехать в Таиланд будет значительно сложнее

Таиланд отменил возможность получения визы по прилету для граждан 18 стран, в том числе России. Местные власти сделали это, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом объявил министр внутренних дел королевства Анупонг Паочинд.

Кроме России в список попали Китай, Бутан, Болгария, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексика, Науру, Вануату, Папуа — Новая Гвинея, Румыния, Саудовская Аравия и Узбекистан. До сих пор граждане этих стран могли получить визу при предъявлении национального паспорта в аэропорту.

ТАСС со ссылкой на представителя МИД Таиланда сообщает, что инициатива заденет не обычных туристов, а тех, кто прибывает в королевство на более длительный срок. Граждане по прибытии должны обратиться в таиландское посольство в своей стране, где, вероятно, потребуется медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая отсутствие коронавируса.

— Инициатива не коснется туристов из России, которые прилетят в ближайшее время, поскольку они могут находиться здесь 30 дней по штампу, — отметила представитель министерства. — Например, если российский гражданин прилетит завтра в Таиланд, то он без проблем получит во время прохождения иммиграционного контроля штамп [для нахождения на территории королевства].

А вы успели съездить в Таиланд?

    С начала эпидемии коронавируса лечение в больницах Таиланда прошли и проходят 59 пациентов, 34 из них выздоровели, один скончался, 24 человека находятся в больницах.

    Власти Китая объявили о вспышке неизвестной пневмонии 31 декабря 2019 года, очагом инфекции стал город Ухань в центральной части страны. Позже удалось установить возбудителя болезни — это новый коронавирус. По последним данным, в Китае число зараженных составляет 81 тысячу человек, более трех тысяч человек погибли, свыше 61 тысячи излечились. За пределами КНР от коронавируса скончались 872 человека.

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    ТаиландпутешествияКоронавирус
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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    11 мар 2020 в 12:34

    Какая трагедия!
    Не навсегда же закрыли то.

    гость
    11 мар 2020 в 12:33

    Испугались насморка,а почему наших дорог никто не боится?Статистику кто видел,как гибнут,а онкология,а сердечники,наркомания.... Кому утонуть - тот не сгорит! Испуг у тех,кто верит зомбоящику,ну и сидите под столом всю жизнь.Дело ваше.😉