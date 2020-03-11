Таиланд ограничил въезд для россиян

В ближайшее время приехать в Таиланд будет значительно сложнее Фото: Стас Соколов / NGS.RU

Таиланд отменил возможность получения визы по прилету для граждан 18 стран, в том числе России. Местные власти сделали это, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом объявил министр внутренних дел королевства Анупонг Паочинд.

Кроме России в список попали Китай, Бутан, Болгария, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексика, Науру, Вануату, Папуа — Новая Гвинея, Румыния, Саудовская Аравия и Узбекистан. До сих пор граждане этих стран могли получить визу при предъявлении национального паспорта в аэропорту.



ТАСС со ссылкой на представителя МИД Таиланда сообщает, что инициатива заденет не обычных туристов, а тех, кто прибывает в королевство на более длительный срок. Граждане по прибытии должны обратиться в таиландское посольство в своей стране, где, вероятно, потребуется медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая отсутствие коронавируса.



— Инициатива не коснется туристов из России, которые прилетят в ближайшее время, поскольку они могут находиться здесь 30 дней по штампу, — отметила представитель министерства. — Например, если российский гражданин прилетит завтра в Таиланд, то он без проблем получит во время прохождения иммиграционного контроля штамп [для нахождения на территории королевства].

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