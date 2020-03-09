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Страна и мир Китайский коронавирус

В России у трех человек диагностировали коронавирусную инфекцию

Все трое заболевших находятся в одном регионе

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Общее количество случаев заражения в России достигло 20

Общее количество случаев заражения в России достигло 20

Накануне в России обнаружили три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Сегодня, 9 марта, диагностировали еще три, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19.


Все трое находятся в Москве, все трое недавно посещали Италию.

— Установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, — цитирует «Медуза» сообщение из оперштаба.

Сейчас общее число зарегистрированных в России случаев заражения инфекцией достигло 20. Трое — два гражданина Китая и один россиянин — уже выписаны с выздоровлением.

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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
9 мар 2020 в 19:04

неужто это волкоф и мироноф и этот , как его - волондэморт ?