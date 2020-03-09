В России у трех человек диагностировали коронавирусную инфекцию

Накануне в России обнаружили три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Сегодня, 9 марта, диагностировали еще три, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19.





Все трое находятся в Москве, все трое недавно посещали Италию.

— Установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, — цитирует «Медуза» сообщение из оперштаба.