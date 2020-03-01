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Страна и мир Обзор

Что нас ждет в марте: в России подорожает обувь и разрешат ввозить запрещенные лекарства

Изменения в законодательстве, без которых в стране не начнется календарная весна

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Лекарства, за которые вчера сажали матерей, сегодня можно ввезти в Россию легально

Лекарства, за которые вчера сажали матерей, сегодня можно ввезти в Россию легально

Весна в самой большой стране начинается с порции изменений в российских законах: адвокатам разрешили получать доплату за успешные дела, из-за границы наконец-то привезут лекарства, из-за которых матери тяжело больных детей попадали за решётку. Раритетные авто получили официальный статус (и техосмотр), а продавцам запретили продавать обувь без кода на коробке. Но обо всём по порядку.

В Россию ввезут запрещенные лекарства

С 1 марта в Россию можно ввозить лекарства, которые в стране не зарегистрированы, но необходимы пациентам по решению врачебной комиссии. За этот закон несколько лет боролись матери тяжело больных детей — чтобы спасти ребенка, некоторым приходилось покупать препараты на черном рынке и, как следствие, становиться фигурантом уголовного дела.

Закон определяет список заболеваний (эпилепсия, паллиативная помощь) и лекарства (диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам и фенобарбитал). Покупать медикаменты будут централизованно — этим займется государственное предприятие «Московский эндокринный завод». При этом закупка будет индивидуальная: для каждого пациента, лечащий врач которого докажет, что именно это лекарство необходимо и никакое другое больному не подойдет.

Долгожданный закон на деле может стать не таким целебным, как выглядит на первый взгляд: эксперты и активисты уверяют, что список разрешенных лекарств настолько узок, что поможет ограниченному числу людей, а сам способ закупки и поставки может растянуть ожидание лекарства на месяцы, что для тяжелого пациента критично. Подробнее о проблеме читайте в нашем материале.

Транспортной полиции разрешили носить шокеры

Подразделения транспортной безопасности вооружатся шокерами и искровыми разрядниками. Правда, перед тем как применить их, полицейский обязан предупредить о своем намерении. Впрочем, закон отмечает случаи, в которых приструнить нарушителя шокером можно без лишних слов: если «промедление может повлечь тяжелые последствия».

В законе прописано также, что электрошоковые устройства нельзя применять в отношении беременных женщин, детей, инвалидов — если они не оказывают вооруженное сопротивление или сами не нападают на полицейских.

Старые машины отправят на новый техосмотр

С марта старые и раритетные автомобили должны пройти экспертизу, чтобы получить паспорт транспортного средства. Соответствующие изменения в законах инициировал Росстандарт, который ввел новый ГОСТ — под него попадают легковушки и грузовые авто, автобусы, мопеды, мотоциклы старше 30 лет.

Каждый ретроавтомобиль должен пройти техосмотр и получить паспорт

Каждый ретроавтомобиль должен пройти техосмотр и получить паспорт

ГОСТ носит гордое название «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» и фактически впервые вводит официальное определение раритетных машин в российское законодательство.

Самозанятым дадут льготы на закупках

Предприниматели-частники, которые обрели статус самозанятых, получили возможность участвовать в закупках госкомпаний наравне с малым и средним бизнесом. Закон начнёт действовать с 28 марта до 1 января 2029 года, пока не закончится эксперимент со специальным налоговым режимом.

Участвовать в закупках самозанятые могли и ранее, правда, у них не было преференций, доступных для ИП. Речь идет о квотах на закупки, сокращенном сроке оплаты и участии в различных партнёрских программах.

Страна переобуется в маркированную обувь

С 1 марта производители обуви и продавцы обязаны продавать только маркированную обувь. На каждую коробку изготовитель должен ставить код DataMatrix, с помощью которого покупатель может убедиться, что товар легальный.

История с маркировкой обуви началась еще прошлым летом: в июле участников обувного рынка заставили регистрироваться в системе контроля качества, с октября дали время на добровольную штамповку маркера. С сегодняшнего дня код должен быть на каждой упаковке, причем до прохождения таможенного контроля. Обувь, которая уже лежит в магазинах и на складах поставщиков, тоже должна быть промаркирована собственником.

Из-за маркировки контрафакт снизится, а вот цены на обувь поднимутся

Из-за маркировки контрафакт снизится, а вот цены на обувь поднимутся

Маркировка товаров — масштабный проект, который начался с сигарет, а в будущем распространится на любой товар. Мера, по мнению государства, вытеснит нелегальных продавцов и обеспечит прозрачность экономики — ведь только в обувном сегменте насчитывается до 35% контрафакта, а бюджеты всех уровней недополучают 22 миллиарда налогов. Но есть и обратная сторона: маркировка — это дополнительные траты, которые производитель может включить в итоговую стоимость товара.

Адвокаты будут работать с «гонораром успеха»

С 1 марта вступают в силу поправки в закон об адвокатской деятельности: теперь в соглашении об оказании юридической помощи может появиться строка, гарантирующая адвокату дополнительную выплату в случае, если дело будет выиграно. Закон не распространяется на ведение уголовных дел и дел об административных правонарушениях.

Кроме того, теперь адвокат может открыть свой кабинет после трех лет работы (ранее минимальный стаж был пять лет), а у каждой адвокатской палаты должен появиться свой сайт, на котором будут публиковаться годовые финансовые отчеты и решения совета палаты.

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КОММЕНТАРИИ (2)

ваш господин
1 мар 2020 в 08:44

значит лапти подорожают 😁