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Страна и мир Как меняют Конституцию

Путин сделает выходным день, в который пройдет голосование по поправкам в Конституцию

Готовимся больше отдыхать и писать основной закон в апреле

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День голосования сделают выходным, даже если он пройдёт в будни

День голосования сделают выходным, даже если он пройдёт в будни

До конца недели президент России подпишет распоряжение, связанное с подготовкой всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС. При этом голосование должно пройти в будний день. Специально для процедуры его сделают выходным.

Ожидается, что это обеспечит большую явку между Пасхой и майскими праздниками. В качестве основной даты в Кремле рассматривают 22 апреля. По словам президента, закон о поправках к Конституции должен вступить в силу только по результатам всероссийского голосования, чтобы граждане сами стали его авторами.

А вы пойдете голосовать за поправки в Конституцию?

    О поправках в Конституцию говорят с начала января. Тогда Владимир Путин предложил внести изменения в 22 статьи: расширить полномочия парламента, усложнить требования к кандидатам в президенты и четче прописать социальные гарантии государства россиянам. Вот краткое содержание грядущих изменений.

    Полномочия президента 

    Для кандидатов на пост главы государства предлагается увеличить срок проживания на территории России с 10 до 25 лет. Это требование не распространяется на граждан РФ, которые ранее имели гражданство государства, «которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию», иными словами, президентом может стать житель Крыма или Севастополя. 

    Полномочия органов власти 

    Главным должностным лицам страны, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы, главе кабмина, его заместителям и федеральным министрам, руководителям федеральных ведомств и судьям запретят иметь иностранное гражданство, вид на жительство и другие документы, дающие право проживать за рубежом. Госдуму президент предложил наделить полномочиями утверждать кандидатуру главы Кабинета министров, его заместителей и федеральных министров. Только после этой процедуры чиновников в должности утверждает президент. Назначать чиновников-силовиков предлагается после консультации с Совфедом. 

    У Совета Федерации появится и ряд других полномочий: прекращение полномочий судей Конституционного и Верхового судов, кассационных и апелляционных инстанций «в случае совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи». Конституционный суд предлагается сократить до 11 судей (сейчас их 19). 

    Появится Государственный совет, который будет определять направления внутренней и внешней политики, приоритеты развития государства. Госсовет формируется президентом. 

    Социальные гарантии

    Владимир Путин предложил прописать в Конституции, что страна гарантирует гражданам, что минимальный размер оплаты труда будет не меньше величины прожиточного минимума и будет индексироваться наравне с пособиями в порядке, установленном законом. Пенсии также будут индексироваться регулярно.

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    КонституциявыходнойВладимир Путин
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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Леха
    13 фев 2020 в 16:45

    В очередной (1001-ый) раз -"Путин сделает..." может не Путин а Президент? Но это грех не только этого-всех СМИ. Как то незаметно в нашей жизни появился Царь, хотя у него - как у всех - 2 руки 2 ноги и 1 голова....а это между прочим лакмусовая бумажка - ради кого на самом деле затевается и эта инициатива и все остальные. Поэтому обязательно пойду на голосование, но голосовать буду ...сами поняли как.

    ваш господин
    13 фев 2020 в 16:17

    с пенсиями так же тоже скоренько обстряпали .😁

    чиновники без головы
    13 фев 2020 в 17:28

    против...царя пора на царство...а оне...в демократию играют. нас в холопы.