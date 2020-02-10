«За голые плечи — обматерят»: 13 фактов о Южной Корее от ярославской путешественницы

Ярославская путешественница побывала в Южной Корее и рассказала о том, как живёт эта страна. Если описать в двух словах — другой мир. Чем же отличается от нашего? Вот подборка интересных наблюдений:

1. Очень чисто, красиво, современно, комфортно, безопасно: ни криминала, ни нищих.



2. Люди как дети: стеснительные, улыбчивые, крайне тактичные и шугливо-боязливые (последнее, говорят, оттого, что детишек тут за проступки в норме лупасить палками). За каждое движение и слово тебе кланяются, извиняются и благодарят (даже кассиры в магазинах).



3. А вот в любовно-семейных отношениях все абсолютно меркантильны: смотрят только на семью и благосостояние потенциального партнера. Поэтому измены у них — часть культуры, абсолютно нормальная.



4. Косметикой пользуются и девушки, и парни: выделяют скулы, используют тональники и цветные бальзамы для губ. Некрасивыми и пошлыми считаются: завитые локоны, загар, накачанное тело.



5. В метро все пути отгорожены от платформы стеклянной стеной — это чтобы никто не упал и не бросился под поезд. Подъехал поезд — «стена расступилась». Толкучки нигде нет, двери в транспорте не закроют, пока не войдет последний пассажир, и все смиренно ждут в аккуратной очереди. Места для беременных и пожилых никто не занимает, а у каждой беременной на сумке прикреплен специально выданный государством розовый значок!



6. Фотографировать в общественном месте, захватывая прохожих, — не просто дурной вкус, но и правонарушение: могут схватить и сдать в полицию.



7. На улице нет нетрезвых — пить-то пьют, но по улицам выпившими не ходят, стыдятся попасть в руки заботливой и вежливой полиции, которая в таком состоянии сразу же забирает. Итог — даже ночью и даже одной ходить абсолютно безопасно.



8. Одно но: ходить надо в приличном виде — низ может быть сколь угодно коротким)), но сверху плечи, руки и желательно шея у девушки должны быть обязательно закрыты. Если не закрыты, тебя могут смачно обматерить (и даже плюнуть вслед) корейские бабушки и дедушки!



9. Курить на улицах тоже нельзя: можно только в специальных будках метр на метр. А вот спортом заниматься на улице нужно: бабушки на каждом углу упражняются.



10. Общепит организован настолько хорошо, что у многих корейцев дома нет холодильников, так как удобнее и даже выгоднее питаться на выходе. Очень много пьют кофе, кофейни на каждом шагу.



11. Спят на полу.



12. Средняя зарплата — около 100 000 на наши деньги, одеваться в местных магазинах (а качество приличное!) довольно дешево, хотя европейские бренды стоят дороже.



13. Везде зверюшки Кakao friends — своеобразный символ страны.

