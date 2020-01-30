«Россияне сами виноваты в своих бедах»: ярославец — о передачах типа «Ревизорро» и не только

Ярославец Фёдор Левченко лично оценил работу заведений общественного питания в 13 странах мира, не считая Россию Фото: архив Фёдора Левченко

После очередной новости о том, сколько всего плохого нашли в очередном кафе, и показа этого всего на телевидении ярославец Фёдор Левченко в очередной раз убедился, насколько же сами россияне являются виновниками большинства злоключений, которые с ними происходят. В том числе — и недостаток денег. Публикуем его мнение.

Я был в нескольких странах, разных по культуре, менталитету и традициям, видел кухни «общепитовских» заведений в этих странах и интересовался вообще кулинарной темой; слежу за карьерой и успехами известных шеф-поваров, таких как Вольфганг Пак, Гордон Рамзи, Джейми Оливер, Ален Дюкасс и других. И, знаете, нигде, ни в одной из стран, которые я посещал, нет такой зарегулированности этого бизнеса, он как-то сам себя по большей части регулирует...



На этом фоне очень ярко смотрятся телепередачи всем известного развлекательного федерального канала. А ещё они смотрятся двусмысленно, так как канал-то вроде государственный.

Теперь по порядку:

1. Почему в росте цен виновато население. Как вы думаете, сколько денег уходит на то, чтобы следовать хотя бы половине тех норм, что прописаны во всех СНИПах, ГОСТах и других стандартах, обязательных у нас? Ну, например, требование к поварам готовить в перчатках. Во-первых, это неудобно, а значит, увеличивается время приготовления, что увеличивает не только ваше ожидание, но и количество проданных блюд; во-вторых, банально расходы на покупку этих самых перчаток, что также плюсуется в цену каждого блюда. А ведь это лишь малая толика претензий, предъявляемых вездесущими ревизорами.

Хотите, чтобы было полностью исключено некорректное товарное соседство? Закупите 10 холодильников и морозильных камер.

Хотите, чтобы на кухне всегда было прибрано, когда бы вы туда ни зашли? Наймите уборщицу, чтобы она прибирала каждые полчаса, при этом повара в этот момент, наверное, должны в воздухе парить или останавливать приготовление еды.



Таких примеров десятки и не учесть хотя бы один проще простого. Сколько, как думаете, стоит выполнить все эти требования? А за счёт чего эти расходы компенсировать? Все ещё удивлены ценой борща равной стоимости билета на «Сапсан» от Москвы до Петербурга?

2. Ни в одной из стран, где я был, ни в одном видео, посвящённом профессиональной деятельности шеф-поваров, я не видел, чтобы они были поголовно в шапочках, масках, перчатках, с продуктами с нанесённой маркировкой на каждом листике салата. Почему же столь именитые повара, обладатели звёзд «Мишлен» ещё и на камеру игнорируют столь необходимые в хозяйстве вещи? Мне думается, я могу ответить на этот вопрос: потому что если в их заведении кто-то отравится, то оплачивать последствия этого ресторан будет всю оставшуюся жизнь отравленного, не говоря уже о репутационных потерях. Поэтому владелец заинтересован в нелиповых медосмотрах персонала; слежкой за тем, чтобы повара мыли руки; посуда была в нормальном состоянии и прочем. При этом ему не нужно платить мзду половине проверяющих за неисполнение требований или не платить, но выполнять даже самые абсурдные из них, чувствуете, как сразу сократились его расходы? А он может благодаря этому цены на еду пониже сделать.



3. Непонимание политики государства, транслируемой его телеканалами. Сколько раз мы слышали о том, что бизнесу надо дать развиваться, «не кошмарить» его, тогда он начнёт приносить деньги в экономику, зарплаты белые платить и много другое. Ворваться с камерами на кухню в середине дня, прервать рабочий процесс, на всю страну заявить: «Смотри, какой гадюшник, травят ведь!». А кто-нибудь нашёл «отправленных»?

Или ещё лучше показать владельца кафе, а ведь это чаще всего малый бизнес, как он «хамит», не пускает на кухню, бьёт женщин и детей.

Опишите свою реакцию на следующие действия: вы работаете, у вас оплата по сделке, то есть вот вы упакуете 30 подарков и получите 3000 рублей, и тут приходит человек, перевешивается к вам через плечо с камерой, потом пытается подлезть между вашими руками и пакуемым подарком, говорит вам: «Вот этот узелок не по ГОСТу сделан, а ещё документы мне покажи те, что вы обучались упаковочному искусству в сертифицированной школе». В общем, всё это действо занимает половину вашего дня и домой вы приносите только 1500 рублей. Семья в недоумении — где же деньги, на которые мы планировали свитер ребёнку купить? А вы такие: «Тише, семья, я не нахамил телерепортерам, дал им снять всю свою работу, а через месяц они покажут, что узелки мои не по ГОСТу, (кстати, хуже они, конечно, от этого не стали)».



Представили себе ситуацию, так вы себя проведёте, если честно себе ответить?

Вот и получается, что в новостях политики говорят одно, потом по ТВ показывают предпринимателей зверями, живущими только наживой, а после все мы удивляемся, откуда так все плохо.

Я к чему это всё, все эти ревизоры, наножахманы и им подобные не делают ничего позитивного, уничтожая чужие предприятия, они не помогают этим предприятиям стать лучше. Зато они делают заявления в госорганы, мол, проверьте и оштрафуйте. Для сравнения посмотрите западные оригиналы этих передач, и вы удивитесь, насколько там меньше криков и больше конструктива.

Добрее надо быть.

Согласны с автором?