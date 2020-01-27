У Mail.ru случился сбой: почтовые адреса удалены

Пользователи Mail.ru массово жалуются на сбои в работе сервиса. Электронная почта не работает у тысяч человек по всей России. Большая часть жалоб поступает из европейской части страны, пользователи сообщают, что выглядит это так, будто адреса удалены. Массовый сбой подтвердили в компании.
— К сожалению, у нас возникли временные технические трудности. Наши технические специалисты уже работают над исправлением ситуации, — сообщили в Mail.ru.
Это не первая проблема в работе продуктов компании за последнее время. Буквально пару недель назад был массовый сбой социальной сети «ВКонтакте», которая также принадлежит Mail.ru Group.