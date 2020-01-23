17 человек погибли: медики рассказали, опасно ли получать на почте товары с китайского AliExpress

Сотрудники Роспотребнадзора и таможни перешли к усиленной проверке ручной клади и багажа людей, прилетающих из стран Азии. Выяснилось, что смертельный китайский вирус легко переносит минусовые температуры, поэтому может не умереть во время перелёта. Проверяющие надевают специальные костюмы и используют дезинфицирующие средства. В интернете пишут, что коронавирусом можно заразиться даже через предметы.
Многие заволновались — а как же товары из Китая, которые так популярны в России. Можно ли подцепить опасный коронавирус через посылку с AliExpress.
— «Почта России» заботится о благополучии своих клиентов и в подобных случаях руководствуется предписаниями профильных ведомств, — сообщил главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Ярославской области Геннадий Додохов. — На текущий момент соответствующих распоряжений в адрес почтового оператора не поступало.
Медики успокаивают — переживать не стоит. Хотя и не уверяют на 100%, что принимать посылки из Китая безопасно.
— Подтвержденных данных о том, что коронавирус передается к человеку через предметы обихода, в том числе и через почтовые сообщения, нет, — рассказала главный эпидемиолог Ярославской области Татьяна Дружинина.
О новом вирусе стало известно 31 декабря 2019 года. Сейчас сообщается, что им заболели более 600 человек, а число погибших возросло до 17. Вирус передается от человека к человеку. Начальные симптомы — повышенная температура и кашель. Больные также жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание.