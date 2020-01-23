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17 человек погибли: медики рассказали, опасно ли получать на почте товары с китайского AliExpress

Выяснилось, что смертельно опасный коронавирус не умирает при авиаперелётах

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Многие боятся идти за своими покупками с AliExpress на почту из-за нового китайского вируса

Многие боятся идти за своими покупками с AliExpress на почту из-за нового китайского вируса

Сотрудники Роспотребнадзора и таможни перешли к усиленной проверке ручной клади и багажа людей, прилетающих из стран Азии. Выяснилось, что смертельный китайский вирус легко переносит минусовые температуры, поэтому может не умереть во время перелёта. Проверяющие надевают специальные костюмы и используют дезинфицирующие средства. В интернете пишут, что коронавирусом можно заразиться даже через предметы.

Многие заволновались — а как же товары из Китая, которые так популярны в России. Можно ли подцепить опасный коронавирус через посылку с AliExpress.

— «Почта России» заботится о благополучии своих клиентов и в подобных случаях руководствуется предписаниями профильных ведомств, — сообщил главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Ярославской области Геннадий Додохов. — На текущий момент соответствующих распоряжений в адрес почтового оператора не поступало.

Роспотребнадзор составил список рекомендаций для тех, кто собирается в Китай

Роспотребнадзор составил список рекомендаций для тех, кто собирается в Китай

Медики успокаивают — переживать не стоит. Хотя и не уверяют на 100%, что принимать посылки из Китая безопасно.

— Подтвержденных данных о том, что коронавирус передается к человеку через предметы обихода, в том числе и через почтовые сообщения, нет, — рассказала главный эпидемиолог Ярославской области Татьяна Дружинина.

О новом вирусе стало известно 31 декабря 2019 года. Сейчас сообщается, что им заболели более 600 человек, а число погибших возросло до 17. Вирус передается от человека к человеку. Начальные симптомы — повышенная температура и кашель. Больные также жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
23 янв 2020 в 14:40

ну да , давайте на посылки с али валить , какой хороший повод запретить . А то что у с нас всё один полный китай , отменим всё и голые прилавки будут как запасы допродают , своего то ничего же нет

Гость
23 янв 2020 в 14:52

Какой бред. Как минимум больной человек должен на ваш товар или посылку начхать или накашлять. Вы все посылки облизываете, что бы занести вирус в организм?