17 человек погибли: медики рассказали, опасно ли получать на почте товары с китайского AliExpress

Многие боятся идти за своими покупками с AliExpress на почту из-за нового китайского вируса Фото: Александра Савельева

Сотрудники Роспотребнадзора и таможни перешли к усиленной проверке ручной клади и багажа людей, прилетающих из стран Азии. Выяснилось, что смертельный китайский вирус легко переносит минусовые температуры, поэтому может не умереть во время перелёта. Проверяющие надевают специальные костюмы и используют дезинфицирующие средства. В интернете пишут, что коронавирусом можно заразиться даже через предметы.

Многие заволновались — а как же товары из Китая, которые так популярны в России. Можно ли подцепить опасный коронавирус через посылку с AliExpress.



— «Почта России» заботится о благополучии своих клиентов и в подобных случаях руководствуется предписаниями профильных ведомств, — сообщил главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Ярославской области Геннадий Додохов. — На текущий момент соответствующих распоряжений в адрес почтового оператора не поступало.



Роспотребнадзор составил список рекомендаций для тех, кто собирается в Китай Фото: Полина Аводшина / Сеть городских порталов