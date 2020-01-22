«Крайняя нужда в деньгах»: в Ярославле выставили на продажу автографы Pink Floyd и Джеки Чана

Звездные автографы стоят довольно дорого Фото: Аvito.ru

Чего только не найдешь на сайте объявлений. В этот раз мы наткнулись на автографы знаменитостей. Буквально можно прикоснуться к великим! Чьи автографы продают ярославцы, смотрите в нашем обзоре.

1. Автограф за 50 000 рублей Топ самых дорогих росчерков знаменитостей возглавил автограф эпатажного артиста Алексея Панина. Счастливый обладатель выставил находку за 50 000 рублей. Также он добавил шутливый комментарий по поводу личной жизни звезды. Но впоследствии владелец отказался вести беседу насчет объявления и признался, что оно выставлено «по приколу».



Связаться с продавцом. 2. Автограф за 50 000



За 50 000 тысяч можно приобрести автографы канадской сборной. Ярославец в 2012 году посетил матч, посвящённый памяти ярославского «Локомотива». После игры он взял автографы у канадских хоккеистов, игравших против команды СССР. Причём расписались спортсмены на сборнике с биографиями погибших игроков «Локомотива».

Связаться с продавцом. 3. Автограф за 5000 рублей





Это автограф самого Джеки Чана за 5000 рублей. Сложно поверить, что кому-то из ярославцев удалось встретиться с легендой. Владелец заветной подписи рассказал, как же он ее достал. По словам обладателя, в открытом доступе есть адрес Джеки Чана в Гонконге, и даже можно ему написать и получить ответ. — А если вы не верите в подлинность автографа, то, пожалуйста, экспертиза за вас счёт, — говорит автор объявления. Связаться с продавцом. 4. Автограф за 4500 рублей

Фото: Аvito.ru

Раритет! Парный альбом Pink Floyd из двух пластинок в идеальном состоянии.

— Подписан Дэвидом Гилмором в 1991 году. Продаю, так как крайняя нужда в деньгах, — написал продавец.



Связаться с продавцом. 5. Автограф за 2500

Фото: Аvito.ru

Житель Ивняков продаёт майку 2009 года Андрея Аршавина, тогда ещё игрока «Арсенала». Важно, что одежда футболиста не стиралась и на ней сохранился фрагмент автографа звезды.

— Привезена болельщиками с игры, не стирали, — уточняет продавец. Связаться с продавцом. 6. Автограф за 500 рублей



Фото: Аvito.ru

Совсем недорого можно купить плакат с автографом Сергея Зверева. Его цена — 500 рублей. Обладатель уверяет покупателей в 100-процентной подлинности подписи, а также указывает дату встречи со знаменитостью: ноябрь 1999 года. 7. Автограф за 15 000 рублей

Фото: Аvito.ru