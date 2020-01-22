«Крайняя нужда в деньгах»: в Ярославле выставили на продажу автографы Pink Floyd и Джеки Чана

Чего только не найдешь на сайте объявлений. В этот раз мы наткнулись на автографы знаменитостей. Буквально можно прикоснуться к великим! Чьи автографы продают ярославцы, смотрите в нашем обзоре.
1. Автограф за 50 000 рублей
Топ самых дорогих росчерков знаменитостей возглавил автограф эпатажного артиста Алексея Панина. Счастливый обладатель выставил находку за 50 000 рублей. Также он добавил шутливый комментарий по поводу личной жизни звезды. Но впоследствии владелец отказался вести беседу насчет объявления и признался, что оно выставлено «по приколу».
2. Автограф за 50 000
За 50 000 тысяч можно приобрести автографы канадской сборной. Ярославец в 2012 году посетил матч, посвящённый памяти ярославского «Локомотива». После игры он взял автографы у канадских хоккеистов, игравших против команды СССР. Причём расписались спортсмены на сборнике с биографиями погибших игроков «Локомотива».
3. Автограф за 5000 рублей
Это автограф самого Джеки Чана за 5000 рублей. Сложно поверить, что кому-то из ярославцев удалось встретиться с легендой. Владелец заветной подписи рассказал, как же он ее достал. По словам обладателя, в открытом доступе есть адрес Джеки Чана в Гонконге, и даже можно ему написать и получить ответ.
— А если вы не верите в подлинность автографа, то, пожалуйста, экспертиза за вас счёт, — говорит автор объявления.
4. Автограф за 4500 рублей
Раритет! Парный альбом Pink Floyd из двух пластинок в идеальном состоянии.
— Подписан Дэвидом Гилмором в 1991 году. Продаю, так как крайняя нужда в деньгах, — написал продавец.
5. Автограф за 2500
Житель Ивняков продаёт майку 2009 года Андрея Аршавина, тогда ещё игрока «Арсенала». Важно, что одежда футболиста не стиралась и на ней сохранился фрагмент автографа звезды.
— Привезена болельщиками с игры, не стирали, — уточняет продавец.
6. Автограф за 500 рублей
Совсем недорого можно купить плакат с автографом Сергея Зверева. Его цена — 500 рублей. Обладатель уверяет покупателей в 100-процентной подлинности подписи, а также указывает дату встречи со знаменитостью: ноябрь 1999 года.
7. Автограф за 15 000 рублей
Интересная история стоит за автографами космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова. Они расписались на книге «Koсмонавт Павел Беляeв». Нa первом рaзвoроте — aвтoгpaф кoмандира кoрaбля «Bocxoд-2» Павла Беляева и четыpe подписи Алексея Леонова, совеpшившегo первый выхoд в oткрытый кoсмoс. Герой Советского Союза остaвил автограф вo вpeмя поездки нa родину Павла Беляева — в Бабушкинский район Вологодской области.