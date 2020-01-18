Путин пообещал каждому ветерану Великой Отечественной 75 тысяч к 75-летию Победы

В 2020 году ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату по 75 тысяч рублей, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге. Труженики тыла получат по 50 тысяч рублей каждый.



— У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем <...> помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч — труженикам тыла, — цитирует президента ТАСС.

