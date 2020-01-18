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Страна и мир

Путин пообещал каждому ветерану Великой Отечественной 75 тысяч к 75-летию Победы

Обычные единовременные выплаты ко Дню Победы составляют 10 тысяч рублей

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Президент Путин на параде в честь 72-й годовщины Победы в&nbsp;Великой Отечественной войне&nbsp;

Президент Путин на параде в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

В 2020 году ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату по 75 тысяч рублей, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге. Труженики тыла получат по 50 тысяч рублей каждый.

— У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем <...> помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч — труженикам тыла, — цитирует президента ТАСС.

Напомним, ранее такие выплаты ветеранам и труженикам тыла составляли по 10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно.

По данным Пенсионного фонда РФ, на 1 апреля 2019 года в России проживали 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 75 495 инвалидов и участников войны и 762 тысячи тружеников тыла. На 1 ноября 2019 года число инвалидов и ветеранов ВОВ составило 1 миллион 89 тысяч, из них 60 842 инвалида и участника войны, такие данные озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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Владимир Путинветераны ВОВДень Победы
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КОММЕНТАРИИ (16)

Гость
18 янв 2020 в 19:57

Это мерзко, зарабатывать себе баллы за счет ветеранов. Хотя от тех кто грабит свой народ другого ждать не приходится.

Гость
18 янв 2020 в 18:01

Совершенно нет достижений кроме воровства у этой власти. Только пиарится на том что было 75 лет назад.

Гость
18 янв 2020 в 17:54

Ветеранов, к сожалению, не осталось... А те что на экранах маскарад