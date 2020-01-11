Иран признал, что сбил украинский «Боинг»

Авиакатастрофа под Тегераном случилась 8 января, на борту находились более 170 человек — все они погибли

Власти Ирана признали, что «Боинг» «Украинских авиалиний» был сбит непреднамеренно. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на заявление иранских властей. В сообщении отмечается, что причиной трагедии стал «человеческий фактор».

Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на источники в своих спецслужбах писали, что самолет был поражен ракетно-воздушной системой «Тор-М1». Американские военные с помощью спутника зафиксировали инфракрасные вспышки и сигналы включения радара иранской системы противовоздушной обороны. Не исключалось, что ракета могла быть выпущена по ошибке.

