Иран признал, что сбил украинский «Боинг»

Власти Ирана признали, что «Боинг» «Украинских авиалиний» был сбит непреднамеренно. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на заявление иранских властей. В сообщении отмечается, что причиной трагедии стал «человеческий фактор».
Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на источники в своих спецслужбах писали, что самолет был поражен ракетно-воздушной системой «Тор-М1». Американские военные с помощью спутника зафиксировали инфракрасные вспышки и сигналы включения радара иранской системы противовоздушной обороны. Не исключалось, что ракета могла быть выпущена по ошибке.
«Боинг» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал 8 января, через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек — это граждане Ирана, Украины, Великобритании, Швеции, Афганистана, Германии и других стран. Все погибли. Мы следили за хроникой авиакатастрофы онлайн.