Американские спецслужбы заявили, что украинский «Боинг» сбила ракета

Борт «Украинских авиалиний» был сбит силами иранского ПВО вскоре после того, как взлетел из аэропорта Тегерана. Об этом сообщают Newsweek и CBS со ссылкой на источники в американских спецслужбах.
— Предполагается, что самолет был поражен созданной в России ракетно-воздушной системой «Тор-M1», — сообщает Newsweek со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.
Американские военные с помощью спутника зафиксировали инфракрасные вспышки и сигналы включения радара иранской системы противовоздушной обороны «Тор». Американские спецслужбы считают, что ракета могла быть выпущена по ошибке.
При этом Трамп отметил, что сомневается, что техническая неисправность могла стать причиной крушения украинского самолета в Иране.
— У меня есть свои подозрения, у других тоже есть такие подозрения. Это трагедия. <...> Кто-то мог ошибиться с другой стороны. <...> Он [самолет] летел в довольно трудном регионе. Некоторые говорят, что это была техническая неисправность. Я лично не думаю, что это стоит рассматривать, — процитировал Трампа телеграм-канал tv360ru.
В Иране 8 января разбился Boeing 737 «Украинских авиалиний», летевший из Тегерана в Киев. Авиакатастрофа произошла вскоре после вылета из аэропорта имени имама Хомейни, по предварительным данным, на борту находилось 169 человек. Причиной аварии называли техническую неисправность. Мы следили за хроникой авиакатастрофы онлайн.