Американские спецслужбы заявили, что украинский «Боинг» сбила ракета

Борт «Украинских авиалиний» был сбит силами иранского ПВО вскоре после того, как взлетел из аэропорта Тегерана. Об этом сообщают Newsweek и CBS со ссылкой на источники в американских спецслужбах.



— Предполагается, что самолет был поражен созданной в России ракетно-воздушной системой «Тор-M1», — сообщает Newsweek со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.



Американские военные с помощью спутника зафиксировали инфракрасные вспышки и сигналы включения радара иранской системы противовоздушной обороны «Тор». Американские спецслужбы считают, что ракета могла быть выпущена по ошибке.

