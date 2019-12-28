И вкусно, и полезно: рецепты для новогоднего стола от диетолога

Салат оливье, селёдка под шубой, тушёная картошка — есть ряд традиционных блюд, которые любят россияне ставить на стол в новогоднюю ночь. Но специалисты говорят, что так издеваться над своим организмом нельзя, и советуют отказываться от такого меню.



Мы поговорили с врачом Ярославского областного центра медицинской профилактики Татьяной Селезнёвой и разузнали у неё рецепты блюд к новогоднему столу, которые будут не только вкусными, но и полезными.



Салаты

Вместо оливье



Мясо криля, яйца вареные, лук репчатый, порезанный полукольцами (ошпарить кипятком). Заправка — домашний майонез или соус из сметаны (как его приготовить — смотрите ниже. — Прим. ред.).

