И вкусно, и полезно: рецепты для новогоднего стола от диетолога

Салат оливье, селёдка под шубой, тушёная картошка — есть ряд традиционных блюд, которые любят россияне ставить на стол в новогоднюю ночь. Но специалисты говорят, что так издеваться над своим организмом нельзя, и советуют отказываться от такого меню.
Мы поговорили с врачом Ярославского областного центра медицинской профилактики Татьяной Селезнёвой и разузнали у неё рецепты блюд к новогоднему столу, которые будут не только вкусными, но и полезными.
Салаты
Вместо оливье
Мясо криля, яйца вареные, лук репчатый, порезанный полукольцами (ошпарить кипятком). Заправка — домашний майонез или соус из сметаны (как его приготовить — смотрите ниже. — Прим. ред.).
На тарелку выложить мясо криля, затем — слой лука, майонез. Верхний слой — яйца и немного майонеза. Украсить зеленью.
Вместо селёдки под шубой
Листья салата рукола, половинки черри, кусочки сладкого болгарского перца смешать, добавить маслины без косточек и кусочки слабосоленой семги, заправить салат оливковым маслом, сбрызнуть соком лимона
Индейка вместо тушёной картошки
Вариант № 1
Голень индейки нашпиговать зубчиками чеснока и морковью, посолить и поперчить, завернуть в фольгу и запекать при температуре около 180 градусов 1,5 часа.
Вариант № 2
Бедро индейки посолить, поперчить, нашпиговать морковью, обложить кольцами репчатого лука и черносливом, завернуть в фольгу и запекать при температуре около 180 градусов 1,5 часа.
На блюдо выложить листья салата, в центр выложить запеченное мясо индейки. Вокруг — порезанные овощи (томаты, огурцы, сладкий перец, пекинская капуста) и зелень.
Вариант № 3
Рыба (судак, карп, форель, семга), запеченная в фольге: рыбу посолить/поперчить, выложить на нее кольца репчатого лука и кусочки сливочного масла. Запекать 1,5 часа при температуре 180 градусов.
Закуска: грибная икра
Сухие грибы замочить на ночь, затем отварить в течение часа. Пропустить через мясорубку и смешать с предварительно обжаренным репчатым луком. Посолить и поперчить по вкусу.
Грибной икрой можно начинить тарталетки или половинки белков вареных яиц. Украсить петрушкой или укропом.
Десерт: блинчики с маскарпоне
Испечь тонкие блинчики (классический рецепт без яиц: молоко 3,2% + соль, сахар по вкусу, ванильный сахар, щепотка разрыхлителя теста, мука пшеничная в/с).
Взять 3 блинчика и внутрь выложить маскарпоне, скатать рулетиком наискосок, разрезать и выложить на тарелку. Подавать с домашним вареньем или яблочным пюре.
Напиток
Клюквенный или брусничный морс, вода с ломтиками лимона
Соус из сметаны
Домашний майонез можно заменить соусом из сметаны. (2 стак. 15%-й сметаны + 0,5 ч. л. соли + 0.5 ч. л. сахара + 1 ч .л. горчицы + сок лимона 1–2 ч. л. + 0,5 ч. л. куркумы + щепотка асафетиды + мелко порубленная зелень)