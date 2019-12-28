28 декабря суббота
СЕЙЧАС -3°С
usd 62.03
eur 69.03
СЕЙЧАС -3°С
usd 62.03
eur 69.03

Все новости

Все новости
Страна и мир Новый год 2020 в Ярославле

И вкусно, и полезно: рецепты для новогоднего стола от диетолога

Мы выяснили, чем можно заменить традиционные салат оливье и селёдку под шубой

1 134
Обсудить

Поделиться

Диетологи советуют пересмотреть выбор блюд для новогоднего стола

Диетологи советуют пересмотреть выбор блюд для новогоднего стола

Салат оливье, селёдка под шубой, тушёная картошка — есть ряд традиционных блюд, которые любят россияне ставить на стол в новогоднюю ночь. Но специалисты говорят, что так издеваться над своим организмом нельзя, и советуют отказываться от такого меню.

Мы поговорили с врачом Ярославского областного центра медицинской профилактики Татьяной Селезнёвой и разузнали у неё рецепты блюд к новогоднему столу, которые будут не только вкусными, но и полезными.

Салаты

Вместо оливье

Мясо криля, яйца вареные, лук репчатый, порезанный полукольцами (ошпарить кипятком). Заправка — домашний майонез или соус из сметаны (как его приготовить — смотрите ниже. — Прим. ред.).

На тарелку выложить мясо криля, затем — слой лука, майонез. Верхний слой — яйца и немного майонеза. Украсить зеленью.

Вместо селёдки под шубой

Листья салата рукола, половинки черри, кусочки сладкого болгарского перца смешать, добавить маслины без косточек и кусочки слабосоленой семги, заправить салат оливковым маслом, сбрызнуть соком лимона

Индейка вместо тушёной картошки

Вариант № 1

Голень индейки нашпиговать зубчиками чеснока и морковью, посолить и поперчить, завернуть в фольгу и запекать при температуре около 180 градусов 1,5 часа.

Вариант № 2

Бедро индейки посолить, поперчить, нашпиговать морковью, обложить кольцами репчатого лука и черносливом, завернуть в фольгу и запекать при температуре около 180 градусов 1,5 часа.

На блюдо выложить листья салата, в центр выложить запеченное мясо индейки. Вокруг — порезанные овощи (томаты, огурцы, сладкий перец, пекинская капуста) и зелень.

Вариант № 3

Рыба (судак, карп, форель, семга), запеченная в фольге: рыбу посолить/поперчить, выложить на нее кольца репчатого лука и кусочки сливочного масла. Запекать 1,5 часа при температуре 180 градусов.

Закуска: грибная икра

Сухие грибы замочить на ночь, затем отварить в течение часа. Пропустить через мясорубку и смешать с предварительно обжаренным репчатым луком. Посолить и поперчить по вкусу.

Грибной икрой можно начинить тарталетки или половинки белков вареных яиц. Украсить петрушкой или укропом.

Десерт: блинчики с маскарпоне

Испечь тонкие блинчики (классический рецепт без яиц: молоко 3,2% + соль, сахар по вкусу, ванильный сахар, щепотка разрыхлителя теста, мука пшеничная в/с).

Взять 3 блинчика и внутрь выложить маскарпоне, скатать рулетиком наискосок, разрезать и выложить на тарелку. Подавать с домашним вареньем или яблочным пюре.

Напиток

Клюквенный или брусничный морс, вода с ломтиками лимона

Соус из сметаны

Домашний майонез можно заменить соусом из сметаны. (2 стак. 15%-й сметаны + 0,5 ч. л. соли + 0.5 ч. л. сахара + 1 ч .л. горчицы + сок лимона 1–2 ч. л. + 0,5 ч. л. куркумы + щепотка асафетиды + мелко порубленная зелень)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 2
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

едарецептыНовый год
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!