«Это экологическая бомба. Коснётся всех городов на Волге»: колонка депутата о строительстве ЦБК

Депутат Муниципального совета города Рыбинска Олег Леонтьев, который активно выступает против строительства целлюлозно-бумажного комбината в Вологодской области, был в шоке от безразличия ярославцев к этой теме. Он побывал на митинге, который прошёл на днях, и удивился происходящему. Политик решил донести свою позицию до жителей Ярославля и других городов на Волге. Публикуем его колонку.
ЦБК на Волге — это по сути экологическая бомба. Пострадает всё живое: люди, рыбы, растения. Это касается 60 миллионов жителей городов, расположенных на Волге. Пока вы молчите, за вас всё решат. Рыбинск уже высказался против. Теперь ваша очередь. Только вместе мы сможем не дать уничтожить Волгу.
Суть проблемы
В Вологодской области собираются строить целлюлозный завод. Промышленный объект возведут на берегу Рыбинского водохранилища. Комбинат будет на экспорт производить не бумагу, а сырьё для неё — выбеленную целлюлозу. Этот способ производства разрушителен для окружающей среды.
Почему это касается всех нас?
Учёные сходятся в том, что экологическая нагрузка на Рыбинское водохранилище уже слишком высокая. Воздействие ещё одного промышленного объекта с большим объёмом стоков может просто уничтожить водоём. О восстановлении экологических параметров Волги тоже можно будет забыть. Это сведёт к нулю усилия федерального проекта «Оздоровление Волги», на который хотят потратить сотни миллиардов рублей. Сумма гораздо больше, чем планируемые налоговые поступления от целлюлозного завода в федеральный бюджет за много лет.
Новый завод на Рыбинском водохранилище повлияет на жителей всех волжских городов вплоть до Астрахани. В России и так рекордное количество онкобольных. Что будет, если в воде появятся отходы химического производства? Эту воду мы пьём, рыбу из волжских водоемов употребляем в пищу. От промышленников серьёзно пострадает Дарвинский заповедник и научный посёлок Борок. В Череповце уже существуют крупные предприятия цветной и чёрной металлургии. Опасность смешивания их выбросов с отходами целлюлозного производства окажет ещё более губительное воздействие на все живое.
Что можно сделать?
Жители Ярославской области высказали своё мнение на согласованных митингах. 1 декабря в Рыбинске протестовали против строительства более 1000 человек. Рыбинцы собрали более
Я призываю вас тоже выходить на митинги, собирать подписи, подписывать петицию против строительства. Только вместе мы сможем отстоять наше право на благоприятную окружающую среду, гарантированную нам 42-й статьей Конституции РФ.
Распространяйте среди друзей и знакомых ссылку на инициативу «Против строительства ЦБК на Волге».
«РОИ» — официальная платформа для рассмотрения инициатив на всех уровнях власти. Если она набирает
Наши требования:
- отменить перевод земель, на которых планируется строить ЦБК, из природоохранных в промышленные;
- отменить результаты экологических экспертиз, проведенных с нарушениями;
- сделать обсуждение всех ведущихся работ публичными и прозрачными;
- заставить инвесторов отказаться от своих озвученных инициатив по строительству ЦБК;
- категорически запретить строительство ЦБК на Рыбинском водохранилище.
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