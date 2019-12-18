«Это экологическая бомба. Коснётся всех городов на Волге»: колонка депутата о строительстве ЦБК

Депутат Муниципального совета города Рыбинска Олег Леонтьев, который активно выступает против строительства целлюлозно-бумажного комбината в Вологодской области, был в шоке от безразличия ярославцев к этой теме. Он побывал на митинге, который прошёл на днях , и удивился происходящему. Политик решил донести свою позицию до жителей Ярославля и других городов на Волге. Публикуем его колонку. ЦБК на Волге — это по сути экологическая бомба. Пострадает всё живое: люди, рыбы, растения. Это касается 60 миллионов жителей городов, расположенных на Волге. Пока вы молчите, за вас всё решат. Рыбинск уже высказался против. Теперь ваша очередь. Только вместе мы сможем не дать уничтожить Волгу.

Суть проблемы

