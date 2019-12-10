Умерла исполнительница главного медляка дискотек — солистка группы Roxette

Солистка группы Roxette Мари Фредрикссон умерла на 62-м году жизни. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает шведское издание Expressen со ссылкой на менеджера группы Мари Димберг. «С прискорбием сообщаем, что одна из наших самых крупных и любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря от болезни», — заявила Димберг.

Похороны пройдут только в присутствии самых близких людей, заявили супруг и дети Мари.

