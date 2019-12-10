10 декабря вторник
СЕЙЧАС +3°С
usd 63.72
eur 70.50
СЕЙЧАС +3°С
usd 63.72
eur 70.50

Все новости

Все новости
Страна и мир

Умерла исполнительница главного медляка дискотек — солистка группы Roxette

Мари Фредрикссон несколько лет боролась с раком

1 013
5 Обсудить

Поделиться

Мари Фредрикссон был 61 год<br>

Мари Фредрикссон был 61 год

Солистка группы Roxette Мари Фредрикссон умерла на 62-м году жизни. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает шведское издание Expressen со ссылкой на менеджера группы Мари Димберг. «С прискорбием сообщаем, что одна из наших самых крупных и любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря от болезни», — заявила Димберг.

Похороны пройдут только в присутствии самых близких людей, заявили супруг и дети Мари.

Последний альбом&nbsp;Фредрикссон выпустила в 2013 году

Последний альбом Фредрикссон выпустила в 2013 году

Певица долгие годы боролась с раком. Осенью 2002 года она вернулась домой с утренней пробежки, почувствовала недомогание и упала в обморок, ударившись головой о раковину. Через несколько часов ее привезли в госпиталь, где обнаружили опухоль мозга. Проведенная через несколько недель операция по ее удалению прошла успешно. Еще несколько лет Мари находилась на реабилитации. Во время лечения она получила повреждения мозга, потеряла возможность читать и считать, ослепла на правый глаз, правую часть тела певицы частично парализовало.

Мари Фредрикссон получила всемирную известностью благодаря участию в группе Roxette. Всего певица выпустила восемь студийных альбомов, последний из которых — в 2013 году.

Видео: Roxette / YouTube.com

Roxette — одна из самых популярных поп-рок-групп в истории музыкальной индустрии. Шведский дуэт прославился после выхода первой композиции Neverending Love.

Видео: Roxette / YouTube.com

Видео: Roxette / YouTube.com

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 3

Поделиться

Поделиться

Roxetteсмертьмузыка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

10 дек 2019 в 16:22

Жаль.Хорошая была певица.

Эйнар
10 дек 2019 в 16:34

Прискорбно...

гость
10 дек 2019 в 16:20

Умер экс мэр столицы,на 83 году жизни,в Мюнхене,а эту тётю жалко,отмучилась.