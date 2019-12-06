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Три года за четыре ролика: студенту ВШЭ Егору Жукову дали условный срок за видео на YouTube

Молодого человека признали виновным в призывах к экстремизму после летних беспорядков в Москве

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Егор Жуков свою вину не признал

Егор Жуков свою вину не признал

Кунцевский районный суд Москвы вынес приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову. Молодого человека признали виновным в призывах к экстремистской деятельности и приговорили к трем годам условно. Ему также запретили заниматься администрированием сайтов в течение ближайших двух лет, передает «Медуза». Ранее обвинение просило для Жукова четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Суд постановил, что Жуков через интернет призывал к деятельности против государства.

— Цитирование Жуковым книги Джина Шарпа «198 способов ненасильственного протеста» свидетельствует о том, что он «призывал к совершению экстремистской деятельности против государства», — цитирует приговор «Медиазона».

Пока Жукову выносили приговор, под окнами суда собрались сотни людей, следившие за «московским делом». Они скандировали «Позор!», «Свободу!» и «Один за всех и все за одного». Позже к зданию суда подъехал автозак.

В начале августа видеоблогера и студента четвертого курса факультета социальных наук арестовали по обвинению в организации беспорядков, после акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. После того, как полиция жестко разогнала акцию, Егор Жуков выступил в своем блоге с призывом поддержать арестованных участников протестов. Позже преследование по обвинению в организации беспорядков прекратили, парню предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму. 

По версии следствия, публикуя видео на своем YouTube-канале, Жуков испытывал «чувство политической ненависти и вражды к существующему в Российской Федерации конституционному строю». Позже Росфинмониторинг включил студента в список экстремистов и террористов. Жукова, в свою очередь, поддержали не только рядовые жители страны и соотечественники, но и известные люди: блогер Юрий Дудь, рэпер Оксимирон, политик и общественный деятель Дмитрий Гудков, писатель, журналист, драматург Артур Соломонов, литературовед Леонид Быков, актриса Чулпан Хаматова.

Несогласованные митинги проходили в Москве 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на некоторых из них возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других, как, например, с актера Павла Устинова, обвинения сняли.

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КОММЕНТАРИИ (12)

Гость
6 дек 2019 в 12:04

Очередное позорище путинского правления.Их за последнее время уже столько набралось.

гость
6 дек 2019 в 11:47

после таких судебных решений, остается только один вопрос:
когда, та самая, якобы, Конституционная власть
назовет экстремизмом, цитирование второй и третьей статьи Конституции РФ.
в особенности, первую половину предложения пункта 2 статьи 3.

Гость
6 дек 2019 в 11:37

Ну что, скоро как при Сталине жить будем. Самая натуральная диктатура.