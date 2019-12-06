Три года за четыре ролика: студенту ВШЭ Егору Жукову дали условный срок за видео на YouTube

Кунцевский районный суд Москвы вынес приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову. Молодого человека признали виновным в призывах к экстремистской деятельности и приговорили к трем годам условно. Ему также запретили заниматься администрированием сайтов в течение ближайших двух лет, передает «Медуза». Ранее обвинение просило для Жукова четыре года лишения свободы в колонии общего режима.
Суд постановил, что Жуков через интернет призывал к деятельности против государства.
— Цитирование Жуковым книги Джина Шарпа «198 способов ненасильственного протеста» свидетельствует о том, что он «призывал к совершению экстремистской деятельности против государства», — цитирует приговор «Медиазона».
Пока Жукову выносили приговор, под окнами суда собрались сотни людей, следившие за «московским делом». Они скандировали «Позор!», «Свободу!» и «Один за всех и все за одного». Позже к зданию суда подъехал автозак.
Собравшиеся у Кунцевского суда скандируют: "Позор!" pic.twitter.com/M7D4hzBW3n— Ann (@IfSoAnn) December 6, 2019
Сейчас у Кунцевского суда. pic.twitter.com/IGU13rkRkY— Тот самый Мартин (@martin_camera) December 6, 2019
В начале августа видеоблогера и студента четвертого курса факультета социальных наук арестовали по обвинению в организации беспорядков, после акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. После того, как полиция жестко разогнала акцию, Егор Жуков выступил в своем блоге с призывом поддержать арестованных участников протестов. Позже преследование по обвинению в организации беспорядков прекратили, парню предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму.
По версии следствия, публикуя видео на своем YouTube-канале, Жуков испытывал «чувство политической ненависти и вражды к существующему в Российской Федерации конституционному строю». Позже Росфинмониторинг включил студента в список экстремистов и террористов. Жукова, в свою очередь, поддержали не только рядовые жители страны и соотечественники, но и известные люди: блогер Юрий Дудь, рэпер Оксимирон, политик и общественный деятель Дмитрий Гудков, писатель, журналист, драматург Артур Соломонов, литературовед Леонид Быков, актриса Чулпан Хаматова.
Несогласованные митинги проходили в Москве 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на некоторых из них возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других, как, например, с актера Павла Устинова, обвинения сняли.