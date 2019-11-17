В Ярославле — как на Новой Земле: регионы России поделили по популярности мессенджеров. Карта

Признайтесь честно, бывали ли у вас моменты, когда вы или вас просили присылать сообщение не в один мессенжер, а в другой? Оказывается, россияне выбирают приложения для обмена сообщениями не только исходя из личных предпочтений, но и по географической принадлежности. Так сложилось, что в разных регионах люди привыкли пользоваться разными мессенджерами, соответственно, у лидеров популярность растет, а аутсайдеры не так-то и легко приживаются.



— Мы проанализировали поисковые запросы россиян с упоминанием Telegram, Viber и WhatsApp за последний год — получилась карта мессенджеров, — рассказали в компании «Яндекс».

