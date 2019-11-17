В Ярославле — как на Новой Земле: регионы России поделили по популярности мессенджеров. Карта

Признайтесь честно, бывали ли у вас моменты, когда вы или вас просили присылать сообщение не в один мессенжер, а в другой? Оказывается, россияне выбирают приложения для обмена сообщениями не только исходя из личных предпочтений, но и по географической принадлежности. Так сложилось, что в разных регионах люди привыкли пользоваться разными мессенджерами, соответственно, у лидеров популярность растет, а аутсайдеры не так-то и легко приживаются.
— Мы проанализировали поисковые запросы россиян с упоминанием Telegram, Viber и WhatsApp за последний год — получилась карта мессенджеров, — рассказали в компании «Яндекс».
В большинстве регионов победил WhatsApp, Viber лидирует в Восточной Сибири, а на севере России предпочитают Telegram. Ярославская область также попала в список любителей Telegram наравне с Санкт-Петербургом, Ленинградской, Вологодской, Архангельской областями, островами Новой Земли в Северном Ледовитом океане и рядом других территорий.
В Ярославле в последние годы стали также популярны анонимные Telegram-каналы. Одни закрываются, другие появляются, и уследить за ними бывает порой непросто. Но некоторое время назад мы делали обзор самых популярных из них. Тем, кто уже освоился в этом мессенджере, рекомендуем подписаться и на наш канал.