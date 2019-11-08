Стилист Александр Рогов выгулял по Ярославлю ультрамодное пальто

Известный российский эксперт моды, стилист Александр Рогов посетил Ярославль. Здесь он собирается снять выпуск своего модного шоу «Рогов в городе». По задумке программы, он выбирает девушек в разных городах и меняет их стиль, создавая образы красоток будто с обложек глянцевых журналов.

— Новое шоу — для тех и про тех, кто думает, что за МКАДом кончается стиль. Быть классной и модной можно независимо от места, где вы живёте, — рассказывает о своём шоу в соцсетях Александр Рогов.

Он уже успел прогуляться по центру города в ультрамодном пальто, сшитом по принципу «пальто на пальто», и устроить фотосессию в знаковых местах — у ротонды на Первомайской, на Которосльной набережной, в беседке. Кажется, Ярославль ему понравился.