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Страна и мир

Стилист Александр Рогов выгулял по Ярославлю ультрамодное пальто

Звезда снимает шоу в нашем городе

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Александр Рогов устроил модную фотосессию на фоне города&nbsp;

Александр Рогов устроил модную фотосессию на фоне города 

Известный российский эксперт моды, стилист Александр Рогов посетил Ярославль. Здесь он собирается снять выпуск своего модного шоу «Рогов в городе». По задумке программы, он выбирает девушек в разных городах и меняет их стиль, создавая образы красоток будто с обложек глянцевых журналов. 

— Новое шоу — для тех и про тех, кто думает, что за МКАДом кончается стиль. Быть классной и модной можно независимо от места, где вы живёте, — рассказывает о своём шоу в соцсетях Александр Рогов. 

Он уже успел прогуляться по центру города в ультрамодном пальто, сшитом по принципу «пальто на пальто», и устроить фотосессию в знаковых местах — у ротонды на Первомайской, на Которосльной набережной, в беседке. Кажется, Ярославль ему понравился. 

— Какая красивая у нас страна! Ловите открытки из Ярославля! — написал в инстаграме стилист.

Вместе с ним приехала ютьюб-блогер Ольга Шу, которая тоже вещает о моде. 

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КОММЕНТАРИИ (8)

Потерявшийся Дед
8 ноя 2019 в 12:14

Молодец парень, ярославским мужикам рогов наставь!

стас
8 ноя 2019 в 11:06

Я в таком пальто не то что гулять, в толчок ср.ть бы не пошел!

Гость
8 ноя 2019 в 10:17

Повесть о том, как стилист пальто выгуливал.