В Ярославской области нашли самое мистическое место

Возглавляет его остров Ольхон на Байкале. Зимой треск озера здесь слышится за несколько километров, похоже, будто озеро разговаривает с человеком. А на вершинах склонов стоят шаманские столбы, где, как верят многие местные, обитают духи.

Дальше по убыванию:

• Патриаршие пруды в Москве (спасибо Булгакову);

• Долина привидений на склонах горы Демерджи в Крыму;

• Телецкое озеро на Алтае (на его дне расположен «лес мертвецов»);

• Васюганские болота в Западной Сибири (создзанные чёртом, как говорят местные);

• Плещеево озеро в Переславле-Залесском. Создатели рейтинга говорят, что оно попало в список из-за потешного флота Петра I. Старожилы рассказывают о людях, которые теряются в тумане на побережье, а возвращаются через несколько дней, утратив чувство времени. Хотя есть здесь и ещё одна легенда — Синий камень на берегу озера, который, по преданиям, исполняет любые желания.