В Ярославской области нашли самое мистическое место

Авиакомпания «S7 Сибирь» составила список самых мистических мест России.
Возглавляет его остров Ольхон на Байкале. Зимой треск озера здесь слышится за несколько километров, похоже, будто озеро разговаривает с человеком. А на вершинах склонов стоят шаманские столбы, где, как верят многие местные, обитают духи.
Дальше по убыванию:
• Патриаршие пруды в Москве (спасибо Булгакову);
• Долина привидений на склонах горы Демерджи в Крыму;
• Телецкое озеро на Алтае (на его дне расположен «лес мертвецов»);
• Васюганские болота в Западной Сибири (создзанные чёртом, как говорят местные);
• Плещеево озеро в Переславле-Залесском. Создатели рейтинга говорят, что оно попало в список из-за потешного флота Петра I. Старожилы рассказывают о людях, которые теряются в тумане на побережье, а возвращаются через несколько дней, утратив чувство времени. Хотя есть здесь и ещё одна легенда — Синий камень на берегу озера, который, по преданиям, исполняет любые желания.
• Столбы выветривания — Маньпупунеры (Коми);
• Китовая аллея на Чукотке. Для ее возведения были использованы кости 50 гренландских китов.