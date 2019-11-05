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Страна и мир

В Ярославской области нашли самое мистическое место

Рейтинг загадочных уголков составил туристический портал

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Вода — дело такое, мистическое

Вода — дело такое, мистическое

Авиакомпания «S7 Сибирь» составила список самых мистических мест России.

Возглавляет его остров Ольхон на Байкале. Зимой треск озера здесь слышится за несколько километров, похоже, будто озеро разговаривает с человеком. А на вершинах склонов стоят шаманские столбы, где, как верят многие местные, обитают духи.

На вершинах склонов на Ольхоне стоят буддийские ступы — места силы

На вершинах склонов на Ольхоне стоят буддийские ступы — места силы

Дальше по убыванию:

• Патриаршие пруды в Москве (спасибо Булгакову);
• Долина привидений на склонах горы Демерджи в Крыму;
• Телецкое озеро на Алтае (на его дне расположен «лес мертвецов»);
• Васюганские болота в Западной Сибири (создзанные чёртом, как говорят местные);
• Плещеево озеро в Переславле-Залесском. Создатели рейтинга говорят, что оно попало в список из-за потешного флота Петра I. Старожилы рассказывают о людях, которые теряются в тумане на побережье, а возвращаются через несколько дней, утратив чувство времени. Хотя есть здесь и ещё одна легенда — Синий камень на берегу озера, который, по преданиям, исполняет любые желания.

Насчёт мистики не уверены, но красота — волшебная!

Насчёт мистики не уверены, но красота — волшебная!



• Столбы выветривания — Маньпупунеры (Коми);

• Китовая аллея на Чукотке. Для ее возведения были использованы кости 50 гренландских китов.

ТЕКСТ

ТЕГИ

Плещеево озеротуризмБайкалОльхон

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КОММЕНТАРИИ (1)

5 ноя 2019 в 10:14

Не учи физику и химию в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.