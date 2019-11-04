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Страна и мир

«У всех серьезные лица, а у девушек красивые носы»: что думают о русских европейцы

Откровения людей, живущих в одной из самых развитых стран мира

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Себастиан и Андреас из Норвегии рассказали, что думают о русских&nbsp;

Себастиан и Андреас из Норвегии рассказали, что думают о русских 

Россия вызывает в умах иностранцев мысли о медведях и водке. А что думают о нас те, кто живет в самых развитых странах мира? Например, в Норвегии. Эта страна входит в список самых дорогих, где живут самые счастливые люди. Норвежцы Андреас и Себастиан в интервью 76.RU рассказали, что они знают и думают о России.

Андреас Ностранд: «Русские девушки известны своей красотой. Особенно говорят про глаза и нос»

Андреасу 26 лет, и он всю жизнь живет в Норвегии.

— Я думаю, что Россия немного строга. Большую часть времени русские кажутся серьезными: они не улыбаются много. Сначала я думал, что они неприветливы. Но если узнать поближе, то понимаешь, что это культурная особенность — это серьезное лицо и пронзительный, острый взгляд. Я думаю, таким образом человек хочет казаться более авторитетным.

Знаю, что это самая большая страна в мире. Но также думаю, что это закрытая страна, мы мало знаем о том, что там происходит. Может быть, слишком контролируема властями? Безусловно, не так сильно, как Северная Корея, но и такой открытостью, как Норвегия, Россия похвастаться не может.

О мужчинах и женщинах

— Я знаю, что русские мужчины — это сильные люди, у них хорошее чувство юмора и они много смеются. Русские девушки известны своей красотой, особенно говорят про глаза и нос. В Норвегии русские девушки в основном упоминаются на сайтах для свиданий, где их часто называют проститутками. Но так как мы знаем о большом классовом различии между богатыми и бедными в России, может, это бедные матери, пытающиеся заработать на жизнь?

Об алкоголе

— Россия — это водка! Много водки. Впрочем, как и в Норвегии: многие пьют, чтобы просто напиться.

Себастиан Странзл: «Богатые катаются на лыжах в Альпах, а у нормальных людей нет денег»

Себастиану 32 года. Четыре года назад он переехал из родной Австрии жить в Норвегию.

— Русские любят веселиться и пить водку. Есть правительство, которое не заботится о них. Знаю, что в России много хороших танцоров и писателей. И хакеров.

О классовых различиях

— Богатые из России любят кататься на лыжах в Альпах и покупать роскошные вещи. А у нормальных людей денег немного.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
4 ноя 2019 в 09:09

правительство которое не заботится о них....- хоть плач, чужой человек видит то, что мы под носом не замечаем..........

Бармаглот
4 ноя 2019 в 12:17

ну Елкиной виднее конечно))

Гость
4 ноя 2019 в 10:18

Немало уже уехало людей из РФ. Надо тоже переезжать в ЕС, делать в России нечего.