«У всех серьезные лица, а у девушек красивые носы»: что думают о русских европейцы

Россия вызывает в умах иностранцев мысли о медведях и водке. А что думают о нас те, кто живет в самых развитых странах мира? Например, в Норвегии. Эта страна входит в список самых дорогих, где живут самые счастливые люди. Норвежцы Андреас и Себастиан в интервью 76.RU рассказали, что они знают и думают о России.
Андреас Ностранд: «Русские девушки известны своей красотой. Особенно говорят про глаза и нос»
Андреасу 26 лет, и он всю жизнь живет в Норвегии.
— Я думаю, что Россия немного строга. Большую часть времени русские кажутся серьезными: они не улыбаются много. Сначала я думал, что они неприветливы. Но если узнать поближе, то понимаешь, что это культурная особенность — это серьезное лицо и пронзительный, острый взгляд. Я думаю, таким образом человек хочет казаться более авторитетным.
Знаю, что это самая большая страна в мире. Но также думаю, что это закрытая страна, мы мало знаем о том, что там происходит. Может быть, слишком контролируема властями? Безусловно, не так сильно, как Северная Корея, но и такой открытостью, как Норвегия, Россия похвастаться не может.
О мужчинах и женщинах
— Я знаю, что русские мужчины — это сильные люди, у них хорошее чувство юмора и они много смеются. Русские девушки известны своей красотой, особенно говорят про глаза и нос. В Норвегии русские девушки в основном упоминаются на сайтах для свиданий, где их часто называют проститутками. Но так как мы знаем о большом классовом различии между богатыми и бедными в России, может, это бедные матери, пытающиеся заработать на жизнь?
Об алкоголе
— Россия — это водка! Много водки. Впрочем, как и в Норвегии: многие пьют, чтобы просто напиться.
Себастиан Странзл: «Богатые катаются на лыжах в Альпах, а у нормальных людей нет денег»
Себастиану 32 года. Четыре года назад он переехал из родной Австрии жить в Норвегию.
— Русские любят веселиться и пить водку. Есть правительство, которое не заботится о них. Знаю, что в России много хороших танцоров и писателей. И хакеров.
О классовых различиях
— Богатые из России любят кататься на лыжах в Альпах и покупать роскошные вещи. А у нормальных людей денег немного.