«У всех серьезные лица, а у девушек красивые носы»: что думают о русских европейцы

Россия вызывает в умах иностранцев мысли о медведях и водке. А что думают о нас те, кто живет в самых развитых странах мира? Например, в Норвегии. Эта страна входит в список самых дорогих, где живут самые счастливые люди. Норвежцы Андреас и Себастиан в интервью 76.RU рассказали, что они знают и думают о России.



Андреас Ностранд: «Русские девушки известны своей красотой. Особенно говорят про глаза и нос»



Андреасу 26 лет, и он всю жизнь живет в Норвегии.



— Я думаю, что Россия немного строга. Большую часть времени русские кажутся серьезными: они не улыбаются много. Сначала я думал, что они неприветливы. Но если узнать поближе, то понимаешь, что это культурная особенность — это серьезное лицо и пронзительный, острый взгляд. Я думаю, таким образом человек хочет казаться более авторитетным.



Знаю, что это самая большая страна в мире. Но также думаю, что это закрытая страна, мы мало знаем о том, что там происходит. Может быть, слишком контролируема властями? Безусловно, не так сильно, как Северная Корея, но и такой открытостью, как Норвегия, Россия похвастаться не может.