На Украине поставили памятник Ярославу Мудрому. Из великого князя сделали коротышку

В украинском городе Сумы (северо-восток страны) 24 октября открыли новый памятник в честь князя киевского и основателя Ярославля — Ярослава Мудрого. Четырёхметровый монумент, по сообщениям местных СМИ, создали на деньги меценатов. На Украине князя особенно почитают за заслуги в укреплении государственности и сохранении культуры украинского народа.
Однако этот памятник вместо уважения вызвал волну смеха и мемов в соцсетях из-за своих неудачных пропорций — князь, восседающий на троне, получился коротышкой.
— Мини-Ярослав. В каком отделе можно купить себе такой памятник? — комментируют в соцсетях местные жители.
— Что-то комическое, не вызывает никаких эмоций красоты, прелести. Возможно, в ярких красках смотрелось бы интереснее, не знаю, сколько город отдал за это, но явно зря, — высказалась Екатерина Мармадиан.
Высказался даже известный украинский блогер Михаил Шнайдер.
— Вот такой памятник Ярославу Мудрому открыли на днях в Сумах. Как говорится, и смех и грех, — написал Михаил Шнайдер в Facebook.