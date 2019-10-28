На Украине поставили памятник Ярославу Мудрому. Из великого князя сделали коротышку

В украинском городе Сумы (северо-восток страны) 24 октября открыли новый памятник в честь князя киевского и основателя Ярославля — Ярослава Мудрого. Четырёхметровый монумент, по сообщениям местных СМИ, создали на деньги меценатов. На Украине князя особенно почитают за заслуги в укреплении государственности и сохранении культуры украинского народа.

Однако этот памятник вместо уважения вызвал волну смеха и мемов в соцсетях из-за своих неудачных пропорций — князь, восседающий на троне, получился коротышкой.