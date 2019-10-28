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Страна и мир

На Украине поставили памятник Ярославу Мудрому. Из великого князя сделали коротышку

Монумент в честь основателя Ярославля высмеяли в соцсетях

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Местные жители высмеяли непропорциональный памятник, где князь получился коротышкой

Местные жители высмеяли непропорциональный памятник, где князь получился коротышкой

В украинском городе Сумы (северо-восток страны) 24 октября открыли новый памятник в честь князя киевского и основателя Ярославля — Ярослава Мудрого. Четырёхметровый монумент, по сообщениям местных СМИ, создали на деньги меценатов. На Украине князя особенно почитают за заслуги в укреплении государственности и сохранении культуры украинского народа. 

Однако этот памятник вместо уважения вызвал волну смеха и мемов в соцсетях из-за своих неудачных пропорций — князь, восседающий на троне, получился коротышкой.

— Мини-Ярослав. В каком отделе можно купить себе такой памятник? — комментируют в соцсетях местные жители. 

— Что-то комическое, не вызывает никаких эмоций красоты, прелести. Возможно, в ярких красках смотрелось бы интереснее, не знаю, сколько город отдал за это, но явно зря, — высказалась Екатерина Мармадиан.

Памятник получился совсем маленьким&nbsp;

Памятник получился совсем маленьким 

Высказался даже известный украинский блогер Михаил Шнайдер. 

— Вот такой памятник Ярославу Мудрому открыли на днях в Сумах. Как говорится, и смех и грех, — написал Михаил Шнайдер в Facebook. 

Памятник Ярославу Мудрому в Ярославле

Памятник Ярославу Мудрому в Ярославле

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    28 окт 2019 в 12:34

    Нормальный памятник, главное то, что его поставили. Точно никто не знает как на самом деле выглядел Ярослав Мудрый. Одно время высказывались, что он был очень сутулый человек.

    Гость
    28 окт 2019 в 12:59

    Ну блогеры то всегда все лучше знают. А так не понятно какое отношение имеет установка памятника в Сумах к Ярославлю?