Ждёт сюрприз: как на Земле встретят рыбинского космонавта Алексея Овчинина

Ярославский космонавт Алексей Овчинин на следующей неделе вернётся на Землю. В космосе он провёл почти семь месяцев. Ещё 14 марта он отправился на МКС. Дома его ждёт семья, праздничный стол и кое-что еще:



— Ждем с нетерпением. Будут маленькие приятные сюрпризы. Если скажу, это уже не будет сюрпризом. Могу сказать только после того, как вернется, — сохраняет интригу жена космонавта Светлана.



23 июня Алексей Овчинин стал командиром Международной космической станции. Под его руководством на станции работает еще пять человек.

