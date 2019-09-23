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Страна и мир

Ждёт сюрприз: как на Земле встретят рыбинского космонавта Алексея Овчинина

Он провёл в космосе почти семь месяцев

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Алексей Овчинин на Международной космической станции

Алексей Овчинин на Международной космической станции

Ярославский космонавт Алексей Овчинин на следующей неделе вернётся на Землю. В космосе он провёл почти семь месяцев. Ещё 14 марта он отправился на МКС. Дома его ждёт семья, праздничный стол и кое-что еще:

— Ждем с нетерпением. Будут маленькие приятные сюрпризы. Если скажу, это уже не будет сюрпризом. Могу сказать только после того, как вернется, — сохраняет интригу жена космонавта Светлана.

23 июня Алексей Овчинин стал командиром Международной космической станции. Под его руководством на станции работает еще пять человек.

На этой неделе 25 сентября в космос запустят пилотируемый корабль «Союз МС — 15», который доставит на МКС новый экипаж.

Напомним, что мы брали интервью у жены Алексея Овчинина. Она рассказала о том, каково это, собирать мужа в космос, как она справляется с долгой разлукой и о чём переживает, когда Алексей в командировках.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Консерватор
    23 сен 2019 в 19:21

    Приедет домой, а дома дубак, вот сюрприз будет

    1 житель
    23 сен 2019 в 21:50

    Улетел,прилетел,а у нас все за Украину переживают.