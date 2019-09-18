«Я против насилия и обмана»: ярославский священник выступил против ареста митингующих в Москве

В интернете появилось открытое письмо священников Русской Православной Церкви в защиту заключенных по «московскому делу» . Священнослужители со всего мира обращаются к сотрудникам судебных органов с просьбой пересмотреть наказание, которое вынесли фигуранту дела, активисту Константину Котову . Молодого человека приговорили к четырем годам колонии за нарушение правил проведения митингов в Москве за честные выборы. Подписавшиеся под документом считают, что наказание несоразмерно нарушению закона.

«Мы хотим выразить надежду на то, что российские граждане будут жить с доверием к судебной системе, которая будет справедлива и беспристрастна независимо от социального, экономического и политического статуса подозреваемого или обвиняемого. Суд должен быть способным защитить гражданина от произвола исполнительной власти и силовых структур, в противном случае само его существование превращается в декорацию и формальность», — сказано в письме.

Также священники надеются, что с других фигурантов дела, которые ожидают суда и не обвиняются в насильственных действиях, будут сняты обвинения.

Одним из подписантов стал клирик Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря из Ростова иерей Александр Парфёнов.



— Наше письмо адресовано силовым органам: суду, прокуратуре, Следственному комитету. Мы определенно рассчитываем на резонанс, поскольку складывается как-то в обществе, что раз дело не оглашено в СМИ, то его как бы и нет, — говорит Александр Парфёнов. — Мой гражданский долг — высказаться в защиту осужденных, но я не хочу делать политическое шоу из моего высказывания и показывать себя как сторонника какой-либо политической ориентации. Как священник я равен для всех и прежде всего как священник против насилия и обмана.

