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Ярославский художник нарисовал героинь фильмов Квентина Тарантино в стиле пинап

Разглядываем 10 горячих рисунков

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Картины художник нарисовал в честь нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде»

Фото: Андрей Тарусов

Ярославский художник Андрей Тарусов, который сейчас живёт и работает в Америке, не перестаёт удивлять. Недавно Андрей нарисовал героинь фильмов Квентина Тарантино в стиле пинап. Всего картин и начинается с иллюстрации культового фильма «Криминальное чтиво».

Считается одним из лучших фильмов режиссера

Считается одним из лучших фильмов режиссера

— Да не, всё четко, но лицо не удалось передать. У Турман офигенные черты лица. А тут просто кукольные, — написала под картиной Стася Малютина. 

Тарантино любит использовать в своих фильмах жёлтые титры

Тарантино любит использовать в своих фильмах жёлтые титры

Об этом фильме точно все слышали

Об этом фильме точно все слышали

Сверху написаны имена актёров и их роль

Сверху написаны имена актёров и их роль

Тем не менее фанаты фильмов Тарантино работы художника не оценили

Тем не менее фанаты фильмов Тарантино работы художника не оценили

— Спасибо! Обои на рабочий стол себе запилил, — написал в группе художника Алексей Митяшин.

Последний раз художник нарисовал сексуальных красоток в образах героев Marvel. Посмотрите подборку работ Андрея Тарусова.

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Андрей Тарусовпинап

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Царь Свиней
    6 сен 2019 в 08:58

    Вторичная посредственность. 76, скажите честно вам платят за публикацию этого кича?

    Фото пользователя
    6 сен 2019 в 09:56

    Класс!очень позитивный стиль,спасибо художнику