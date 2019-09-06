Ярославский художник нарисовал героинь фильмов Квентина Тарантино в стиле пинап

Картины художник нарисовал в честь нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде»
Фото: Андрей Тарусов
Ярославский художник Андрей Тарусов, который сейчас живёт и работает в Америке, не перестаёт удивлять. Недавно Андрей нарисовал героинь фильмов Квентина Тарантино в стиле пинап. Всего картин и начинается с иллюстрации культового фильма «Криминальное чтиво».
— Да не, всё четко, но лицо не удалось передать. У Турман офигенные черты лица. А тут просто кукольные, — написала под картиной Стася Малютина.
— Спасибо! Обои на рабочий стол себе запилил, — написал в группе художника Алексей Митяшин.
Последний раз художник нарисовал сексуальных красоток в образах героев Marvel. Посмотрите подборку работ Андрея Тарусова.