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Страна и мир

Как сделать красивое фото без толп туристов: ярославна дала мастер-класс для тех, кто едет в Европу

Васса Павлова рассказала, как провести идеальный день в Вене и где сделать фото без толп туристов

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В разных странах девушка снимает полезные для путешественников ролики

Фото: Васса Павлова / Instagram.com

Журналист из Ярославля Васса Павлова путешествует по миру и снимает в разных странах полезные для туристов видео.

— Я с 14 лет в медиасфере, — рассказала Васса. — Начинала с детского ТВ, училась на журфаке нашего ЯГПУ имени Ушинского. Была своя программа на ярославском телевидении. Огромный опыт получила в качестве продюсера утреннего эфира телеканала в Москве. Мне посчастливилось организовывать съёмки серии сюжетов о Сахалине весной прошлого года для программы «Утро России» на телеканале Россия 1. Именно тогда я и решила, что хочу сделать собственный проект о путешествиях, а лучшей площадкой для размещения будет YouTube. Так возможность увидеть проект есть у жителей разных городов нашей планеты.

За это время девушка сделала ролики-маршруты по Берлину, Лондону, Мюнхену, Барселоне, Мадриду, Мармарису, Измиру, последнее видео посвящено Вене.

— Это готовые маршруты для путешествия: что и где попробовать из местной кухни, какие сувениры увезти с собой, а главное — отличные места для селфи, — говорит Васса Павлова. — С городом нас знакомит местный житель, а это значит, что мы заходим в те места, о которых не написано в путеводителе. Для меня это возможность знакомиться с интересными людьми по всему миру. Всех героев я ищу через «Инстаграм». Мне кажется, что сфера туризма сильно меняется, люди предпочитают официальным гидам блогеров. И ещё для меня очень важно, что люди реально пользуются этими видео. Даже пишут в комментариях благодарности, что прошли по маршруту из ролика.

В своём последнем выпуске Васса знакомит зрителей с Веной. О городе рассказывает культуролог Ольга, которая уже давно живёт в столице Австрии.

Что попробовать

Начать день в столице Австрии девушки предлагают с традиционного венского завтрака, который состоит из большого количество выпечки: круассанов, варёного всмятку яйца, творожной намазки, сыров, ветчины, фруктов и кофе.

— Все видели в рекламе счастливых альпийских коров, — рассказывает Ольга. — Сыр тут такой вкусный именно потому, что коровы счастливы.

Когда приезжать

— Приезжайте в Рождество, — говорит Ольга. — Диснейленд отдыхает по настроению и счастью, которое получаешь на рождественских ярмарках.

Что увезти

— Самый традиционный венский сувенир — снежный шар, — рассказывают девушки. — Такие шары были изобретены здесь. Главное — знать, что снежные шары из Вены обязательно на чёрных ножках. Любые другие — подделки.

Ещё один сувенир — засахаренные фиалковые лепестки, которые можно добавлять в чай или выпечку и вспоминать о своём путешествии.

Где сделать красивое фото без толп туристов

Ведущие рассказали, как сделать фото в центре Вены, чтобы не попали посторонние люди.

— Отправляйтесь на Миноритенплатц, чтобы увидеть, как могла бы выглядеть летняя Вена без людей, — говорит Ольга. — Посмотрите на церковь Миноритов. Здесь внутри огромное мозаичное полотно «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

На Миноритенплатц немноголюдно

На Миноритенплатц немноголюдно

На чём передвигаться

По центру Вены девушки предлагают передвигаться на трамвае, метро или скутерах.

— Я обожаю венские трамваи, — рассказала Ольга. — Во-первых, это очень аутентично — поездить по городу на трамвае. Я рекомендую ездить не на туристическом трамвае, а проехать на трамвае № 1, 2 или 71, которые провезут вас по всей Рингштрассе — крупной улице в Вене, опоясывающей центральный район.

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