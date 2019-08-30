Как сделать красивое фото без толп туристов: ярославна дала мастер-класс для тех, кто едет в Европу

Журналист из Ярославля Васса Павлова путешествует по миру и снимает в разных странах полезные для туристов видео.

— Я с 14 лет в медиасфере, — рассказала Васса. — Начинала с детского ТВ, училась на журфаке нашего ЯГПУ имени Ушинского. Была своя программа на ярославском телевидении. Огромный опыт получила в качестве продюсера утреннего эфира телеканала в Москве. Мне посчастливилось организовывать съёмки серии сюжетов о Сахалине весной прошлого года для программы «Утро России» на телеканале Россия 1. Именно тогда я и решила, что хочу сделать собственный проект о путешествиях, а лучшей площадкой для размещения будет YouTube. Так возможность увидеть проект есть у жителей разных городов нашей планеты.



За это время девушка сделала ролики-маршруты по Берлину, Лондону, Мюнхену, Барселоне, Мадриду, Мармарису, Измиру, последнее видео посвящено Вене.

— Это готовые маршруты для путешествия: что и где попробовать из местной кухни, какие сувениры увезти с собой, а главное — отличные места для селфи, — говорит Васса Павлова. — С городом нас знакомит местный житель, а это значит, что мы заходим в те места, о которых не написано в путеводителе. Для меня это возможность знакомиться с интересными людьми по всему миру. Всех героев я ищу через «Инстаграм». Мне кажется, что сфера туризма сильно меняется, люди предпочитают официальным гидам блогеров. И ещё для меня очень важно, что люди реально пользуются этими видео. Даже пишут в комментариях благодарности, что прошли по маршруту из ролика.

В своём последнем выпуске Васса знакомит зрителей с Веной. О городе рассказывает культуролог Ольга, которая уже давно живёт в столице Австрии.

Что попробовать

Начать день в столице Австрии девушки предлагают с традиционного венского завтрака, который состоит из большого количество выпечки: круассанов, варёного всмятку яйца, творожной намазки, сыров, ветчины, фруктов и кофе.



— Все видели в рекламе счастливых альпийских коров, — рассказывает Ольга. — Сыр тут такой вкусный именно потому, что коровы счастливы.

Когда приезжать

— Приезжайте в Рождество, — говорит Ольга. — Диснейленд отдыхает по настроению и счастью, которое получаешь на рождественских ярмарках.

Что увезти

— Самый традиционный венский сувенир — снежный шар, — рассказывают девушки. — Такие шары были изобретены здесь. Главное — знать, что снежные шары из Вены обязательно на чёрных ножках. Любые другие — подделки.

Ещё один сувенир — засахаренные фиалковые лепестки, которые можно добавлять в чай или выпечку и вспоминать о своём путешествии.

Где сделать красивое фото без толп туристов

Ведущие рассказали, как сделать фото в центре Вены, чтобы не попали посторонние люди.

— Отправляйтесь на Миноритенплатц, чтобы увидеть, как могла бы выглядеть летняя Вена без людей, — говорит Ольга. — Посмотрите на церковь Миноритов. Здесь внутри огромное мозаичное полотно «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.



На Миноритенплатц немноголюдно Фото: Васса Павлова / Youtube.com

На чём передвигаться

