Роскошно, гламурно и спортивно: как провели лето ярославские знаменитости

Ну вот и подошло к концу лето, которого мы почти и не видели из-за рекордно низких температур. Зато наши звёзды лето провели на отлично. Где только они не побывали. Рассматриваем вместе с вами курорты, на которых расслаблялись ярославские селебрити.

Модель из Ярославля Елена Трусова летом успела отдохнуть сразу в нескольких местах. Лена зажигала на испанской Ибице, а потом улетела в Италию.