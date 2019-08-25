Роскошно, гламурно и спортивно: как провели лето ярославские знаменитости

Почти все ярославские селебрити упорхнули этим летом в тёплые края
Фото: ogneva.tanya96
Ну вот и подошло к концу лето, которого мы почти и не видели из-за рекордно низких температур. Зато наши звёзды лето провели на отлично. Где только они не побывали. Рассматриваем вместе с вами курорты, на которых расслаблялись ярославские селебрити.
Модель из Ярославля Елена Трусова летом успела отдохнуть сразу в нескольких местах. Лена зажигала на испанской Ибице, а потом улетела в Италию.
Модель из Рыбинска Юлия Зиневич тоже отдыхала на популярных курортах. Сначала она грелась под тёплым доминиканским солнышком, а потом так же, как и Елена, отправилась в Италию.
Ярославская актриса Мария Горбань тоже любительница отдохнуть на песчаных пляжах. Одно из самых любимых мест Марии — Шри-Ланка. Там она отдыхала уже не первый раз.
Ярославская бизнес-леди Юлия Голубева сейчас отдыхает в Турции. А в начале лета она побывала в Италии.
Известный на весь мир фотограф из Рыбинска Александр Тихомиров летом предпочёл отправиться туда, где прохладнее. Александр провёл несколько дней в Исландии.
Модель и участница конкурса в журнале Playboy Татьяна Огнева сейчас отдыхает в Турции.
Модель Дарья Коновалова живёт на широкую ногу. За год она успевает облететь несколько стран. Дарья отдыхала в Испании, а теперь загорает в Греции.
Актёр и каскадёр из Ярославля Роман Курцын совмещал приятное с полезным: во время съёмок в Крыму Роман успел отдохнуть и насладиться природой.
Депутат Госдумы Александр Грибов активно провёл свой летний отдых. Александр бегал по горам на Кольском полуострове.
Телеведущая Юлия Тихомирова этим летом вместе с детьми посетила Абхазию.
А вы где успели отдохнуть этим летом? Пишите свои впечатления в комментариях.