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Роскошно, гламурно и спортивно: как провели лето ярославские знаменитости

В каких уголках планеты им удалось побывать

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Почти все ярославские селебрити упорхнули этим летом в тёплые края

Фото: ogneva.tanya96

Ну вот и подошло к концу лето, которого мы почти и не видели из-за рекордно низких температур. Зато наши звёзды лето провели на отлично. Где только они не побывали. Рассматриваем вместе с вами курорты, на которых расслаблялись ярославские селебрити.

Модель из Ярославля Елена Трусова летом успела отдохнуть сразу в нескольких местах. Лена зажигала на испанской Ибице, а потом улетела в Италию.

Модель из Рыбинска Юлия Зиневич тоже отдыхала на популярных курортах. Сначала она грелась под тёплым доминиканским солнышком, а потом так же, как и Елена, отправилась в Италию.

Ярославская актриса Мария Горбань тоже любительница отдохнуть на песчаных пляжах. Одно из самых любимых мест Марии — Шри-Ланка. Там она отдыхала уже не первый раз.

Ярославская бизнес-леди Юлия Голубева сейчас отдыхает в Турции. А в начале лета она побывала в Италии.

Известный на весь мир фотограф из Рыбинска Александр Тихомиров летом предпочёл отправиться туда, где прохладнее. Александр провёл несколько дней в Исландии.

Модель и участница конкурса в журнале Playboy Татьяна Огнева сейчас отдыхает в Турции.

Модель Дарья Коновалова живёт на широкую ногу. За год она успевает облететь несколько стран. Дарья отдыхала в Испании, а теперь загорает в Греции.

Актёр и каскадёр из Ярославля Роман Курцын совмещал приятное с полезным: во время съёмок в Крыму Роман успел отдохнуть и насладиться природой.

Депутат Госдумы Александр Грибов активно провёл свой летний отдых. Александр бегал по горам на Кольском полуострове.

Телеведущая Юлия Тихомирова этим летом вместе с детьми посетила Абхазию.

А вы где успели отдохнуть этим летом? Пишите свои впечатления в комментариях.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Пупкин василий
    25 авг 2019 в 12:07

    А кто их к звездам причислил? Ну есть у них деньги чтобы отдыхать на широкую ногу, и что с того? Большая часть перечисленных неизвестно кто, ну или актеришки посредственные с депутенышами. Для тех кто обиделся, я им не капли не завидую. Девки кстати тоже так себе, на любителя.

    гость
    25 авг 2019 в 11:01

    Такие Звезды, что почти ни о ком и не слышал