Актёру театра и кино из-за долгов запретили выезжать за границу

Известный актёр театра и кино задолжал по кредиту почти 400 тысяч рублей. Выплатить долг мужчина согласился лишь тогда, когда ему запретили выезжать за границу.



Как нам стало известно, сам актёр родом из Литвы. Живёт и снимается в Москве. А вот прописан в Некоузском районе Ярославской области.

— Мужчина взял кредит на 394 тысячи рублей. Он регулярно выезжает за рубеж на съёмки. Чтобы не сорвать очередную поездку, он выплатил всю сумму полностью, — сообщили в службе судебных приставов по Ярославской области.