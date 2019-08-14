14 августа среда
СЕЙЧАС +19°С
usd 65.60
eur 73.41

Темы

СЕЙЧАС +19°С
usd 65.60
eur 73.41

Все новости

Все новости
Страна и мир

Актёру театра и кино из-за долгов запретили выезжать за границу

Мужчина живёт и работает в Москве, а прописан в Ярославской области

Поделиться

1 397
11 Обсудить

Актёр часто снимается за рубежом

Фото: Анна Лурье

Известный актёр театра и кино задолжал по кредиту почти 400 тысяч рублей. Выплатить долг мужчина согласился лишь тогда, когда ему запретили выезжать за границу.

Как нам стало известно, сам актёр родом из Литвы. Живёт и снимается в Москве. А вот прописан в Некоузском районе Ярославской области.

— Мужчина взял кредит на 394 тысячи рублей. Он регулярно выезжает за рубеж на съёмки. Чтобы не сорвать очередную поездку, он выплатил всю сумму полностью, — сообщили в службе судебных приставов по Ярославской области.

В службе отказадлись называть имя актёра, ссылаясь на защиту персональных данных.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

долгиотдых

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (11)

    14 авг 2019 в 14:34

    Это актер Больших и Малых театров. А фамилия его слишком известна, что бы Анна Лурье её называла!

    Гость
    14 авг 2019 в 15:53

    Говорят что дворникам стали давать медали!

    гостья
    14 авг 2019 в 14:28

    Хоть бы фамилию такого Известного актера назвали!