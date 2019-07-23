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Страна и мир

Девушку из Ярославля затравили, приняв её за алчную невесту богатого карлика

Её фото разлетелось по российским и иностранным соцсетям

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В соцсетях девушку внезапно окрестили женой карлика-миллионера

Фото: Екатерина Лебедева / Vk.com

Никак не думала психолог из Ярославля Екатерина Лебедева, что после отдыха всей семьёй в одном из отелей Рас-эль-Хайма в ОАЭ станет героиней фейковых новостей. 


Служащий отеля, в котором отдыхала семья, попросил красивую девушку о совместном фото, Катя, не ожидая подвоха, согласилась сфотографироваться на его телефон и увидела снимок спустя полгода в иностранных пабликах. Правда, в подписи к фото служащий отеля внезапно стал миллионером, а сама Катя — российской моделью Изабель.

Фото везде выходило с примерно одинаковым текстом: «Российская модель Изабель вышла замуж за карлика из Израиля, сказав, что он нежный и понимающий, а главное — действительно любит её. И ей плевать на его активы в 740 миллионов долларов. Это чистая любовь!» 

— Друзья скидывали мне публикации из пабликов на английском языке, на арабском языке, — рассказала Екатерина Лебедева. — А через месяц это начало появляться в русскоязычных группах.

Скрин одной из таких публикаций Екатерина выложила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Её знакомые, зная правду, посмеялись, чего не скажешь о подписчиках пабликов. Люди накинулись с обвинениями в жадности и беспринципности на мифическую Изабель.

Русская девушка Изабель, вышедшая замуж за Захид-Хана, сказала: «Это была любовь с первого взгляда. Я полюбила его за его сильный и приятный характер. Он может быть небольшого роста, но он нежный, понимающий и, прежде всего, он любит меня. Мне плевать на его 740 миллионов долларов, которые он унаследовал».

Русская девушка Изабель, вышедшая замуж за Захид-Хана, сказала: «Это была любовь с первого взгляда. Я полюбила его за его сильный и приятный характер. Он может быть небольшого роста, но он нежный, понимающий и, прежде всего, он любит меня. Мне плевать на его 740 миллионов долларов, которые он унаследовал».

Сама Екатерина к такой внезапной популярности относится с юмором.

— Вот почему нельзя фоткаться со служащими вашего отеля, — говорит девушка.

На самом деле Екатерина — практикующий психолог, учит людей выстраивать гармоничные отношения. Девушка даёт рекомендации не только на личных приёмах, но и часто рассуждает на своих страницах в сосетях о проблемах взаимоотношений мужчин и женщин. 

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миллионерфейк

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
23 июл 2019 в 16:46

во во. мне тоже в долг не дала(

Малахов Андрей
23 июл 2019 в 16:32

Как это я ушами прохлопал, такой сюжет для шоу упустил?! Пойду ударюсь головой.!.!.!

Правдо Руб
23 июл 2019 в 16:10

А что это не так? Она не содержанка?