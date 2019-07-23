Девушку из Ярославля затравили, приняв её за алчную невесту богатого карлика

Никак не думала психолог из Ярославля Екатерина Лебедева, что после отдыха всей семьёй в одном из отелей Рас-эль-Хайма в ОАЭ станет героиней фейковых новостей.





Служащий отеля, в котором отдыхала семья, попросил красивую девушку о совместном фото, Катя, не ожидая подвоха, согласилась сфотографироваться на его телефон и увидела снимок спустя полгода в иностранных пабликах. Правда, в подписи к фото служащий отеля внезапно стал миллионером, а сама Катя — российской моделью Изабель.



Фото везде выходило с примерно одинаковым текстом: «Российская модель Изабель вышла замуж за карлика из Израиля, сказав, что он нежный и понимающий, а главное — действительно любит её. И ей плевать на его активы в 740 миллионов долларов. Это чистая любовь!»



— Друзья скидывали мне публикации из пабликов на английском языке, на арабском языке, — рассказала Екатерина Лебедева. — А через месяц это начало появляться в русскоязычных группах.



Скрин одной из таких публикаций Екатерина выложила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Её знакомые, зная правду, посмеялись, чего не скажешь о подписчиках пабликов. Люди накинулись с обвинениями в жадности и беспринципности на мифическую Изабель.

