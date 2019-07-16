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Страна и мир

«Люди вынуждены нарушать закон»: депутаты решили вернуть курилки в российские аэропорты

Что об инициативе Госдумы думают в аэропорту Ярославль в Туношне

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Курилки должны быть оборудованы так, чтобы не мешать некурящим пассажирам

Фото: Анна Ёлкина / Vk.com

Депутаты Государственной думы России обсудили вопрос о возвращении курилок в здания аэровокзалов, чтобы люди, которые уже прошли паспортный контроль, имели возможность покурить. Законопроект планируют приняли в первом чтении.

Идею авторов инициативы и своё личное мнение рассказал журналисту 76.RU депутат Государственной думы России от Ярославской области Илья Осипов.

— Авторы высказались в защиту прав курящих людей, — сообщил он. — Тотальные запреты курения в аэропорту ставят людей в условия, что они либо вынуждены нарушать закон, куря в туалетах, или продолжительное время испытывать дискомфорт. Табак на территории России не запрещён к продаже и курению, а значит, что мы должны защищать и права курильщиков. При этом права некурящих людей, которые имеют право на защиту от табачного дыма, также будут соблюдены. Курительные комнаты в аэропортах будут размещать по западноевропейским стандартам с вентиляцией.

Об инициативе уже узнали в руководстве аэропорта Ярославль в Туношне.

— Возможность и место оборудовать курительную комнату у нас есть, — сказал заместитель генерального директора аэропорта Владимир Хомутов. — Если закон будет принят, то мы пойдём людям навстречу и организуем курилку. Пока у пассажиров есть возможность покурить только на площади перед зданием аэровокзала.

Ранее в Минтрансе отметили, что в большинстве международных аэропортов курительные комнаты есть, а в российских курильщикам приходится терпеть. Ведомство поддержало депутатскую инициативу, а вот в Минздраве выступили резко против принятия подобного законопроекта.

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КОММЕНТАРИИ (3)

беломор
16 июл 2019 в 16:47

был в уфе там на втором этаже курилка есть, её некто не убирал. то до сигаретных диких законов, это ограничение гражданских прав и свобод. сделайте курилки и пусть в них сидят курят, не проблем. лучше бы они так с коррупцией боролись.

16 июл 2019 в 16:53

осипов, это который пенсии забрал, рассуждает о куреве?

Гость
16 июл 2019 в 17:42

Лобируешь, ты, Осипов, интересы табачных компаний. На права курильщиков, как и на права всего населения тебе по-барабану.