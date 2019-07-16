«Люди вынуждены нарушать закон»: депутаты решили вернуть курилки в российские аэропорты

Депутаты Государственной думы России обсудили вопрос о возвращении курилок в здания аэровокзалов, чтобы люди, которые уже прошли паспортный контроль, имели возможность покурить. Законопроект планируют приняли в первом чтении.



Идею авторов инициативы и своё личное мнение рассказал журналисту 76.RU депутат Государственной думы России от Ярославской области Илья Осипов.



— Авторы высказались в защиту прав курящих людей, — сообщил он. — Тотальные запреты курения в аэропорту ставят людей в условия, что они либо вынуждены нарушать закон, куря в туалетах, или продолжительное время испытывать дискомфорт. Табак на территории России не запрещён к продаже и курению, а значит, что мы должны защищать и права курильщиков. При этом права некурящих людей, которые имеют право на защиту от табачного дыма, также будут соблюдены. Курительные комнаты в аэропортах будут размещать по западноевропейским стандартам с вентиляцией.

