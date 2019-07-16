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«Перетащил через границу 16 человек»: онлайн-дневник ярославца о путешествии в Грузию

Радиоведущий Андрей Климушкин рассказывает, как встречают наших в Тбилиси

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О своей поездке из Ярославля в Грузию Андрей Климушкин рассказывает в онлайн-дневнике на 76.RU

У российских и грузинских властей сейчас напряжённые отношения. Многие считают, что это сказывается и на отношениях простых людей, в частности, туристов. О том, что сейчас творится на российско-грузинской границе и как наших встречают в Тбилиси, рассказывает в своём онлайн-дневнике радиоведущий из Ярославля Андрей Климушкин, который поехал на машине вместе с женой и дочерьми отдыхать в Грузию.

Вот мы и доехали. Я перетащил через границу толпу народу. 16 человек.

Пару слов о дороге. Трассу «Дон» продолжают отчаянно строить. Но в целом это уже почти законченное произведение. На дороге «Кавказ», которая ведёт до Владикавказа, работы почти закончены, и ехать по ней весьма удобно.

Границу перешли за два часа. Спросил у пограничника, сильно ли уменьшился поток из России. Нет, говорит, вообще никак не изменился. Вероятно, все, кто хотел ехать на машинах, так и поехали.

— Хорошо, что вы приехали. Добро пожаловать в Грузию. Я думаю, вам у нас понравится, — сказал пограничник, ставя штамп в паспорт.

С нами едут люди, которые первый раз в Грузии. Пока мы ехали по горам, эти участники нашей экспедиции хапнули красоты так, что рации в машинах сначала замолчали, а потом постоянно включались на междометия «Ах! Ох! Вах!». Военная грузинская дорога, конечно, поражает красотами.

А неподготовленного водителя поражает движение в Тбилиси. Все, конечно, едут по правилам, но... На тбилисских улицах надо вертеть головой на 360 градусов и стараться не обращать внимания на манеру езды местных. Тебе надо ехать туда, ты туда и едешь. Тебе будут сигналить и пытаться не пускать. Будь упорным, двигайся к цели. Дорожное движение было темой номер один в обсуждениях концессионеров.

Пошли в ресторацию. 16 человек без предварительной записи в двух ресторанах не смогли принять. Приняли в третьем. И накормили, и напоили.

Погуляли потом. На улице встретили двух прекрасных Георгиев, с которыми выпили «за то, чтобы у политиков, которые хотят поссорить грузин и русских, не стоял!» Поддержали этот тост.

Ну вот примерно так. И это был первый день.

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КОММЕНТАРИИ (13)

гоги
16 июл 2019 в 15:44

что вы едете унижаться к тем кто вас ненавидит?

Юпитер-3
16 июл 2019 в 17:39

Никогда раньше не хотел в Грузию, предпочитаю другие направления. Но в этом году мы с друзьями большой компанией едем туда, потому что наши власти ерундой занимаются. Мы хотим поддержать грузинский народ. И я призываю всех отдыхать там.

ххх
16 июл 2019 в 16:28

хотя судя по фамилии климушкин из западной украины выходец, тогда понятна его дружба с грузией