В Ярославской области в два раза увеличат пособия на детей. Но не всем

С 1 июля в Ярославской области увеличили размер выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

— Размер выплаты увеличивается почти в два раза, с 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей. В таком размере выплата предоставляется родителям и усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства первой группы, а также их опекунам и попечителям. Другим ухаживающим выплата предоставляется в прежнем размере, который сегодня составляет 1,2 тысячи рублей, — рассказали в правительстве Ярославской области.