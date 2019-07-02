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В Ярославской области в два раза увеличат пособия на детей. Но не всем

Кто именно будет получать выплаты

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Выплаты на детей-инвалидов увеличат до 10 тысяч рублей

Фото: Александра Савельева

С 1 июля в Ярославской области увеличили размер выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

— Размер выплаты увеличивается почти в два раза, с 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей. В таком размере выплата предоставляется родителям и усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства первой группы, а также их опекунам и попечителям. Другим ухаживающим выплата предоставляется в прежнем размере, который сегодня составляет 1,2 тысячи рублей, — рассказали в правительстве Ярославской области.

В 2019 году расходы на предоставление выплаты в регионе будут дополнительно увеличены на 9,26 миллиона рублей в месяц и в общей сложности составят 20,58 миллиона рублей в месяц.

Обратиться за оформлением выплаты по уходу можно в клиентскую службу пенсионного фонда и через личный кабинет на сайте ПФР, в котором работают сервисы подачи заявлений о назначении выплаты и о согласии человека на осуществление ухода.

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