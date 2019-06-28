Ярославский аэропорт запускает дополнительные рейсы: куда

Ярославский аэропорт увеличивает количество рейсов с Симферополь. Как говорят работники Туношны, это было сделано «по многочисленным просьбам пассажиров».



— С 13 июля авиакомпания Rusline открывает дополнительный рейс по маршруту Симферополь — Ярославль — Симферополь, — рассказали в ярославском аэропорту.



Напомним, что с 2 июня рейсы в Симферополь из Ярославля выполняются каждое воскресенье. Дополнительные рейсы будут проходить по субботам.



Напомним, что полёты проходят на самолётах CRJ-200. Цена билета без багажа в одну сторону 5640 рублей с учетом ручной клади 5 кг.

