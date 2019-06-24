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Страна и мир
Запрет полетов в Грузию
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Без вина виноватые: за что грузинское полусладкое попало в немилость Роспотребнадзора

Жалуются ли ярославцы на алкоголь из Грузии

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Редакция 76.RU решила лично проверить качество грузинского вина

Фото: Елена Вахрушева

Сегодня Роспотребнадзор сообщил, что качество грузинского вина ухудшается из года в год. Новость появилась спустя три дня после того, как Владимир Путин запретил российским самолетам летать в Грузию.

— С 2014 по 2018 годы количество сомнительного по качеству алкоголя увеличилось в 2,9 раза, — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Власти уверяют — всё для нашей же безопасности.

— Здесь нет никакого политического конфликта, здесь превентивные меры, дабы обеспечить безопасность наших сограждан, — цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова «РИА Новости».

На эту тему уже высказался председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов:

— Давайте говорить прямо: импорт вина и продуктов из Грузии — это благотворительность в отношении экономики этой страны, причем благотворительность за счет отечественных виноделов и аграриев. Но если Тбилиси не в состоянии оценить жесты доброй воли, не вижу смысла поддерживать торговые связи со страной, последовательно проводящей антироссийскую политику.

Какой кошмар, решили мы. И отправились по магазинам — срочно надо узнать, что не так с грузинским вином! 

Цена на грузинские вина везде разная. Можно найти бутылку полусладкого красного вина за 250–500 рублей. Есть и подороже, за тысячу или две.

В первом магазине грузинские вина привозят регулярно. Выбор большой. Можно найти как сухое, так и полусладкое.

— Никто на грузинское вино не жалуется, но в основном берут Италию и Испанию. За границу потому что многие ездили, там распробовали. А кто в Грузию ездит? — ответил продавец (так-то вообще-то ездят. — Прим. ред.).

Во втором магазине на вопрос, что посоветуете, продавец начала предлагать испанские, французские и чилийские вина.

Грузинские сразу и не заметишь. Стоят в самом низу бутылок семь. 

— Раньше был большой ассортимент, а с зимы мало стали привозить. Но люди интересуются. Так и не скажешь, что больше берут. Сегодня, например, грузинские, завтра испанские.

— У нас поставки как были постоянные, так и сейчас, — рассказывает продавец в третьем магазине. — Я сам читал новость сегодня, что грузинские вина были хорошие, а сейчас внезапно испортились.

Здесь выбора грузинских вин побольше. Советуют брать «Киндзмараули».

— Смотря что вы хотите от вина. Хотите прочувствовать вино, берите Испанию, Португалию, ЮАР или Италию. Это сухие вина. Грузинские только полусладкие. Есть премиум-класса, средние и попроще. От последнего не ждите, что сможете его прочувствовать.

В последнем магазине самый большой выбор грузинских вин. Даже глаза разбегаются.

— Хороший спрос на грузинские полусладкие вина. «Киндзмараули» ходовое. «Алазанскую долину» также берут. Спрос есть, потому что вино хорошее, — говорит консультант.

Получается, грузинские вина по-прежнему берут и никто до сегодняшнего дня не жаловался. А вы какое вино предпочитаете? Делитесь в комментариях.

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