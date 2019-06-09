«Ощущения шикарные»: байкер за 40 часов без остановки проехал от Вены до Ярославля

Вы можете просидеть за рулём 40 часов? А за рулём мотоцикла? Ярославец Александр Морозов смог. Он отправился в мотоприключение по Европе, съездил на крутой байк-фестиваль, прошёл 36 поворотов на маленькой горной дороге, потратил на это 70 тысяч и сам рассказал, как у него это получилось. Ежегодный фестиваль в Бресте, или Brest Bike Festival International, был признан крупнейшим событием в мототуризме на территории стран СНГ. Этот был 19 по счету фестиваль и мой третий. Ежегодно более 10 тысяч мотоциклистов из более 20 стран мира прибывают сюда. В этом году со мной поехали три человека из Ярославля, две из которых девушки. Девочки ни чуть не отставали, но мы и не ехали особо колонной, темп у всех разный, мотоциклы тоже отличаются. Кто-то чувствует ветер, кому-то особо без разницы. Мы встречались в контрольных точках. По дороге у одной девочки была поломка с бензокраном, починили за полтора часа. Больше ничего не ломалось. На обратном пути, в Бресте, у второй кончились колодки, был выходной, но с помощью местного жителя, нашли хозяина, он приехал – открыл, продал колодки. Всего до Бреста из Ярославля около 1400 км. Как правило, я останавливаюсь по пути с ночевкой в Минске. В этот раз сделали так же. Девчонки жили в гостинице, мы сняли квартиру с товарищем. Мы стартанули утром на Брест, девчонки остались гулять в Минске, приехали позже.

До Бреста из Ярославля около 1400 км Фото: Александр Морозов

Сам фестиваль проходит в 30 километрах от Бреста, на базе лагеря Орленок. Проживать можно в корпусах, либо ставить палатку на территории. Но я всегда ночую вне фестиваля, это либо Брест, либо Кобрин. В этот раз сняли дом в Бресте. Первый день фестиваля (это покупка билетов (кстати, девушки на мото с категорией «А» – бесплатно, для мужчин 30 белорусских рублей или 900 наших, размещение палаток или заселение. В этот день уже есть программа, выступают группы, работают внутри кафешки с пивом, шашлыком, пловом. Даже кальяны есть в пластиковом стаканчике на апельсине.

Более 10 тысяч мотоциклистов в одном месте Фото: Александр Морозов

Приехали мотоциклисты из нескольких стран мира Фото: Александр Морозов

Второй день фестиваля – это самое то, ради чего я туда катаю. Это парад по городу. Колонна строится с лагеря . Предварительно можно «продуться» на алкоголь, дабы быть уверенным в своих силах и не иметь проблем с полицией. Построение начинается за час до старта, так как байкеров огромное количество. Весь город перекрывают, люди выходят на улицу и приветствуют колонну. Дети протягивают ручки, чтобы получить «пятюню» от мотоциклиста. Очень такое непередаваемо – трогательно – приятное ощущение. Потом вечером в лагере был отличный салют. Мы не единственные, кто ездил в этом году из Ярославля. Была еще парочка «Голдоводов». Вообще, дорога на Брест отличная и очень спокойная. Рекомендую данный фестиваль, как начало первого дальнего путешествия на мотоцикле.

В Брест поехали вчетвером Фото: Александр Морозов

Дальше я решил сделать небольшой круг по Европе. Из Бреста поехал в Краков, там был два дня. Потом рванул в Прагу на пару дней, затем в Мюнхен. В Мюнхене был три дня, потому что ждал погоды в местечке Гросглокнер. Это высокогорная дорога в Швейцарии, её протяжённость 48 километров, но при этом, там 36 поворотов, которые надо пройти. Там естественно снег. В те дни, пока я был в Германии, там в Гросглокнер была непогода и никого туда не пускали. Но 1 июня мне всё же удалось туда попасть. Ощущения шикарные, фотографии тоже. На самой высоте было 0 градусов, чуть ниже +2. Оттуда я поехал в Вену и пробыл там день. А потом, как-то так получилось, что из Вены я прямиком махнул до Ярославля. Прошёл 2400 километров за 40 часов.

Дорога на Гросглокнер Фото: Александр Морозов

Высоко в швейцарских горах Фото: Александр Морозов

Потратил на всё это удовольствие 70 тысяч вместе с Брестом. Кстати, так получилось, что свой день рождения 26 мая я отметил в дороге, когда ехал в Польшу.