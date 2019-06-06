В Ярославле будут внедрять искусственный интеллект

Сегодня, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме правительство Ярославской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией «ХайТэк». Документ подписал губернатор Дмитрий Миронов. Теперь в нашей области будут активно развивать информационные технологии и искусственный интеллект. Его постепенно будут внедрять в промышленность, здравоохранение, государственное управление и другие сферы жизни.



— Сегодня развитие технологий искусственного интеллекта — это глобальная тенденция, — считает председатель совета директоров компании Николай Ивенев. — Соглашение укрепит наши деловые и дружеские связи, а взаимодействие позволит ускорить освоение и внедрение когнитивных технологий и создать базу для появления отечественных решений, максимально использующих возможности искусственного интеллекта.