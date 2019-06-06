В Ярославле будут внедрять искусственный интеллект

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Правительство области подписало соглашение с одной из крупнейших IT-компаний страны
Компания и области будут обмениваться специалистами и вместе работать над исследовательскими проектами
Сегодня, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме правительство Ярославской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией «ХайТэк». Документ подписал губернатор Дмитрий Миронов. Теперь в нашей области будут активно развивать информационные технологии и искусственный интеллект. Его постепенно будут внедрять в промышленность, здравоохранение, государственное управление и другие сферы жизни.
— Сегодня развитие технологий искусственного интеллекта — это глобальная тенденция, — считает председатель совета директоров компании Николай Ивенев. — Соглашение укрепит наши деловые и дружеские связи, а взаимодействие позволит ускорить освоение и внедрение когнитивных технологий и создать базу для появления отечественных решений, максимально использующих возможности искусственного интеллекта.
Ярославские специалисты и специалисты компании «ХайТэк» будут обмениваться знаниями и опытом на круглых столах и общих симпозиумах.
30 мая Владимир Путин провёл совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта. И тогда заявил:
— Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и труднопрогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира.
а кому первому? мэру или губернатору? а референдум будет?или татупеды(депутаты-по Задорнову) себе захапают?
Вчера вечером у проходной ЯНПЗ грузились в автобус "приезжие" после вечерней смены.Теперь понятно почему туда не устроиться,там дешёвая рабсила уже есть.А цены все равно растут.