6 июня четверг
СЕЙЧАС +27°С
usd 65.12
eur 73.37
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +27°С
usd 65.12
eur 73.37
Страна и мир

В Ярославле будут внедрять искусственный интеллект

Правительство области подписало соглашение с одной из крупнейших IT-компаний страны

Поделиться

418
6 Обсудить

Все новости

Все новости

Компания и области будут обмениваться специалистами и вместе работать над исследовательскими проектами

Фото: правительство Ярославской области

Сегодня, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме правительство Ярославской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией «ХайТэк». Документ подписал губернатор Дмитрий Миронов. Теперь в нашей области будут активно развивать информационные технологии и искусственный интеллект. Его постепенно будут внедрять в промышленность, здравоохранение, государственное управление и другие сферы жизни.

— Сегодня развитие технологий искусственного интеллекта — это глобальная тенденция, — считает председатель совета директоров компании Николай Ивенев. — Соглашение укрепит наши деловые и дружеские связи, а взаимодействие позволит ускорить освоение и внедрение когнитивных технологий и создать базу для появления отечественных решений, максимально использующих возможности искусственного интеллекта.

Ярославские специалисты и специалисты компании «ХайТэк» будут обмениваться знаниями и опытом на круглых столах и общих симпозиумах.

Ярославская область представляла себя на отдельной площадке

Фото: правительство Ярославской области

30 мая Владимир Путин провёл совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта. И тогда заявил:

— Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и труднопрогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира.

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

искусственный интеллектПутин

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (6)

тырпыр
6 июн 2019 в 16:37

а кому первому? мэру или губернатору? а референдум будет?или татупеды(депутаты-по Задорнову) себе захапают?

недоумение
6 июн 2019 в 15:32

Вчера вечером у проходной ЯНПЗ грузились в автобус "приезжие" после вечерней смены.Теперь понятно почему туда не устроиться,там дешёвая рабсила уже есть.А цены все равно растут.

Гость
6 июн 2019 в 15:10

Ну все, теперь заживем...