Через Ярославль пройдёт «Путешествие века»: 34 туриста отправились по Евразии на автобусе

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Иностранных гостей встречают в России на этой неделе
Путешественники проехали уже почти всю Европу
Туристы из Франции отправились почти в полуторамесячный автобусный тур «Путешествие века». Автобус проедет по всей Европе и России.
34 иностранных туриста выехали 11 мая, после посещения Бельгии, Германии, Дании, Швеции и Финляндии уже на этой неделе они приедут в Россию.
— «Путешествие века» — это 49 дней поездки по евразийскому маршруту на борту нашего автобуса Royal Class Coach, — рассказали организаторы. — От Бреста до Владивостока. За время поездки туристы побывают в восьми странах. Путешествие проходит уже в четвёртый раз и обещает быть грандиозным.
Первым городом России, куда приедут путешественники, станет Санкт-Петербург. Затем иностранные туристы побывают в Пушкине, Новгороде, Москве, Сергиевом Посаде, Ростове Великом, Ярославле, Суздале, Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске, Омске, Новосибирске, в Кемерово, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, в городах Монголии Улан Баторе и Дархане, в Чите, Благовещенске, Хабаровске, Уссурийске и Владивостоке.