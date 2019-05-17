Через Ярославль пройдёт «Путешествие века»: 34 туриста отправились по Евразии на автобусе

Туристы из Франции отправились почти в полуторамесячный автобусный тур «Путешествие века». Автобус проедет по всей Европе и России.

34 иностранных туриста выехали 11 мая, после посещения Бельгии, Германии, Дании, Швеции и Финляндии уже на этой неделе они приедут в Россию.

— «Путешествие века» — это 49 дней поездки по евразийскому маршруту на борту нашего автобуса Royal Class Coach, — рассказали организаторы. — От Бреста до Владивостока. За время поездки туристы побывают в восьми странах. Путешествие проходит уже в четвёртый раз и обещает быть грандиозным.