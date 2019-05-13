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Страна и мир

Художник из Ярославской области нарисовал эротические рисунки, посвящённые «Игре престолов»

Смотрим серию картинок

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Картинки получились очень пикантными

Фото: Tarusov / Vk.com

Известный на весь мир художник из Рыбинска Андрей Тарусов нарисовал эротическую серию рисунков, посвящённую любимому многими сериалу «Игра престолов». Для серии он подобрал самых популярных персонажей сериала: Тормунд, Бриене, Мисандея, Даенерис, Игрит и многих других.

— Сделал в своем обычном стиле, как я делаю эротические серии: черно-бело-красные картинки, — рассказал художник.

К каждой картинке Андрей Тарусов сделал забавные подписи.

Напомним, что сейчас Тарусов живёт и рисует в Америке. Посмотреть другие его работы можно здесь.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

художникэротика

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КОММЕНТАРИИ (1)

Яков Семеныч
13 май 2019 в 07:21

Вы что там, с утра, совсем офонарели?