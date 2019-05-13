Художник из Ярославской области нарисовал эротические рисунки, посвящённые «Игре престолов»

Известный на весь мир художник из Рыбинска Андрей Тарусов нарисовал эротическую серию рисунков, посвящённую любимому многими сериалу «Игра престолов». Для серии он подобрал самых популярных персонажей сериала: Тормунд, Бриене, Мисандея, Даенерис, Игрит и многих других.

— Сделал в своем обычном стиле, как я делаю эротические серии: черно-бело-красные картинки, — рассказал художник.



К каждой картинке Андрей Тарусов сделал забавные подписи.

