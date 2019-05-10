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Страна и мир
Фоторепортаж

Большой бада-бум: смотрим фото салютов в честь Дня Победы со всей России

Некоторые города потратили на фейерверки больше миллиона рублей

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Салют в Тюмени смотрелся особенно эффектно на фоне красиво подсвеченного Моста Влюбленных

Фото: Ирина Шарова

День Победы в России по традиции закончился впечатляющими (и не очень) салютами — в некоторых городах в воздух разрядили стоимость добротной новенькой иномарки. В свете фейерверков обыденные городские пейзажи обрели торжественный и таинственный вид. Посмотрите, какими увидели праздничные залпы фотографы Сети городских порталов по всей стране.

Фото: Александра Савельева

Древний город Ярославль особенно эпично смотрится в свете грандиозных вспышек. Наши коллеги с ярославского портала 76.RU пишут: желающих посмотреть салют было так много, что по его окончании на улицах образовалась пробка из людей

Фото: Артем Ленц

Городам с красивыми набережными вообще крупно повезло — вблизи воды салют выглядит в два раза красивее. Вот так запускали салют с реки Енисей в Красноярске. А вот как Красноярск провел День Победы глазами наших коллег с NGS24.RU.

Фото: Артем Устюжанин

Набережная городского пруда в Екатеринбурге не такая грандиозная, как набережная Енисея. Зато здесь днем прошел еще один, природный салют — весь город засыпало крупным градом. Как Екатеринбург едва не утонул в День Победы, но выстоял до конца, читайте в онлайн-репортаже E1.RU.

Фото: Александр Ощепков

В Новосибирске главный салют запускали на площади Ленина. Посмотреть на него пришло множество людей, и даже сибирская прохлада, спустившаяся на город под вечер, им не помешала. Как главный город ученых в России праздновал День Победы, читайте в онлайн-репортаже портала NGS.RU.

Фото: Сергей Яковлев

И снова набережная — на этот раз реки Двины, а это, как вы догадались, Архангельск. Символично, что за салютом в честь победы в войне архангелогородцы наблюдали с площади Мира. По традиции  ссылка на онлайн с Дня Победы, который вел портал 29.RU.

Фото: Роман Данилкин

В Самаре, изнывающей от не по-весеннему сильной жары, салют прогремел на площади Куйбышева. Просто посмотрите, какой он мощный и яркий (и почитайте онлайн с Дня Победы от портала 63.RU). 

Фото: Ирина Шарова

В Тюмени праздничный салют запускали с набережной реки Туры. Зрелище так впечатлило тюменцев, что они обрушили мобильный интернет, постя фотографии, пишут ребята с портала 72.RU. Вот их онлайн с Дня Победы.

Фото: Илья Бархатов

В Челябинске салют прошел под звуковое сопровождение множества сработавших автосигнализаций. Посмотреть на него пришли несколько тысяч человек, устроившие столпотворение на мосту через реку Миасс, пишет портал 74.ru. Вот их онлайн с Дня Победы.

Фото: Елена Латыпова

В Омске салют устроили на реке Иртыш. В этом году на него потратили в два раза больше денег, чем в прошлом — 3 миллиона рублей вместо 1,5. Зато запускали сразу с трех точек. Чтобы никто не упал в реку в давке, набережную Иртыша усеяли полицейскими. А вот каким День Победы в Омске увидел портал NGS55.RU.

Фото: Тимур Шарипкулов

В Уфе салют устроили на площади Ленина. Что еще интересного было в День Победы в Республике Башкирия, читайте в онлайне портала Ufa1.RU.

Фото: Павел Митрошкин

И еще одна набережная — на этот раз в Волгограде. Этот салют получился одним из самых впечатляющих в нашей подборке. В столице воинской славы России по-другому быть не могло. Как город-герой отметил День Победы, читайте в онлайне портала V1.RU

Фото: Наталья Бурухина

В Нижнем Новгороде салют запускали на площади имени легендарных заступников города Минина и Пожарского. Как прошел День Победы под стенами древнего кремля, следил онлайн портал NN.RU.

Фото: Сергей Федосеев

А в Перми салют на набережной реки Камы прошел впервые. Раньше его устраивали в районе Красных Казарм — старого, еще дореволюционного комплекса армейских зданий в центре города. Вот такой получился онлайн с Дня Победы у портала 59.RU.

Фото: Евгений Вдовин

В самой южной точке нашего фоторепортажа, Ростове-на-Дону, салют устроили на Театральной площади. Надеемся, он сгладил конфуз, случившийся в День Победы в донском городе Каменске-Шахтинском: там участникам «Бессмертного полка» пришлось форсировать огромную лужу, вставшую на их пути, пишет портал 161.RU. 

Фото: Павел Каравашкин

Завершаем нашу подборку фото из Санкт-Петербурга. Как и положено истинному интеллигенту, город на Неве устроил салют скромный, но со вкусом. Как город, переживший страшнейшую блокаду XX века, праздновал День Победы, читайте в онлайне наших коллег из «Фонтанки».

С Днем Победы, друзья! Мирного неба вам над головой.

Фото: Ирина Шарова, Артем Устюжанин, Тимур Шарипкулов, Александра Савельева, Елена Латыпова, Артем Ленц, Александр Ощепков, Павел Каравашкин, Евгений Вдовин, Сергей Яковлев, Сергей Федосеев, Наталья Бурухина, Роман Данилкин, Илья Бархатов, Павел Митрошкин

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Анатолий Ефремов

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