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Страна и мир

Из Ярославля запускают рейсы в Краснодар на самолёте Sukhoi Superjet 100

Билеты продают очень дёшево

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С 13 июня из аэропорта Ярославля (Туношна) запускают рейсы в Краснодар. Они будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям, цена за перелёт крайне выгодная — на большинство дат можно взять невозвратный билет без багажа за 888 рублей (либо 1180 рублей без багажа в некоторые дни и 2380 рублей с багажом и ручной кладью). 

— Регулярные перелеты в столицу Кубани из Ярославского аэропорта стали возможны после принятия Правительством области решения о субсидировании данного направления, — говорится в сообщении на сайте аэропорта Туношна.

Летать по направлению взялась авиакомпания Азимут, чей автопарк состоит полностью из российских самолётов Sukhoi Superjet 100, он же полетит и по рейсу Ярославль — Краснодар.

Расписание вылетов следующее: 

С 13 июня 2019 по четвергам:

  • А4 345 Краснодар 12:30 — Ярославль 14:50
  • А4 346 Ярославль 15:30 — Краснодар 17:40

С 16 июня 2019 по воскресеньям:

  • А4 345 Краснодар 11:00 — Ярославль 13:10
  • А4 346 Ярославль 13:50 — Краснодар 16:25

5 мая в аэропорту Шереметьево случилась авиакатастрофа с самолётом Sukhoi Superjet 100. Самолёт запросил возвращение в аэропорт после взлёта, и загорелся при посадке. В пылающем самолёте погиб 41 человек, в том числе молодой юрист из Ярославля. Позже следователи назвали одной из версий трагедии техническую неисправность судна. По сообщениям СМИ, 8 июня из-за неисправности отменили рейс на этой же модели самолёта из Ростова-на-Дону.

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ТЕГИ

аэропорт ТуношнаSukhoi Superjet 100

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КОММЕНТАРИИ (8)

Заволжский
9 май 2019 в 10:20

Да ну на...
Сухой суперджет да ещё и с туношны, ещё только в саму Туношну осталось на такси тройке поехать

Гость
9 май 2019 в 10:51

Авиакомпания Азимут, созданная в 2017 году - это попытка властей поддержать авиапром, создав специальную авиакомпанию под самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

Гость
9 май 2019 в 10:54

смешно