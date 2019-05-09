Из Ярославля запускают рейсы в Краснодар на самолёте Sukhoi Superjet 100

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Билеты продают очень дёшево
С 13 июня из аэропорта Ярославля (Туношна) запускают рейсы в Краснодар. Они будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям, цена за перелёт крайне выгодная — на большинство дат можно взять невозвратный билет без багажа за 888 рублей (либо 1180 рублей без багажа в некоторые дни и 2380 рублей с багажом и ручной кладью).
— Регулярные перелеты в столицу Кубани из Ярославского аэропорта стали возможны после принятия Правительством области решения о субсидировании данного направления, — говорится в сообщении на сайте аэропорта Туношна.
Летать по направлению взялась авиакомпания Азимут, чей автопарк состоит полностью из российских самолётов Sukhoi Superjet 100, он же полетит и по рейсу Ярославль — Краснодар.
Расписание вылетов следующее:
С 13 июня 2019 по четвергам:
С 16 июня 2019 по воскресеньям:
5 мая в аэропорту Шереметьево случилась авиакатастрофа с самолётом Sukhoi Superjet 100. Самолёт запросил возвращение в аэропорт после взлёта, и загорелся при посадке. В пылающем самолёте погиб 41 человек, в том числе молодой юрист из Ярославля. Позже следователи назвали одной из версий трагедии техническую неисправность судна. По сообщениям СМИ, 8 июня из-за неисправности отменили рейс на этой же модели самолёта из Ростова-на-Дону.
Да ну на...
Сухой суперджет да ещё и с туношны, ещё только в саму Туношну осталось на такси тройке поехать
Авиакомпания Азимут, созданная в 2017 году - это попытка властей поддержать авиапром, создав специальную авиакомпанию под самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).