Из Ярославля запускают рейсы в Краснодар на самолёте Sukhoi Superjet 100

С 13 июня из аэропорта Ярославля (Туношна) запускают рейсы в Краснодар. Они будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям, цена за перелёт крайне выгодная — на большинство дат можно взять невозвратный билет без багажа за 888 рублей (либо 1180 рублей без багажа в некоторые дни и 2380 рублей с багажом и ручной кладью).

— Регулярные перелеты в столицу Кубани из Ярославского аэропорта стали возможны после принятия Правительством области решения о субсидировании данного направления, — говорится в сообщении на сайте аэропорта Туношна.