Как получить загранпаспорт, встав с дивана всего один раз: простая инструкция

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Для многих ярославцев в сезон отпусков это самый актуальный вопрос
Сделайте загранпаспорт, и весь мир в ваших руках
Начинается сезон отпусков. И вроде бы сейчас поездкой за границу никого не удивишь. Однако есть люди, которые до сих пор не ездили за границу. И только потому, что у них нет загранпаспортов. Многим просто лень заняться не только сбором документов, но и изучить информацию о том, как сделать загранпаспорт. На самом деле в этом нет ничего сложного. Это можно сделать, не выходя из дома. Мы собрали для вас всё, что нужно знать, чтобы сделать загранпаспорт.
Сейчас чаще делают загранпаспорта нового образца. Его срок службы десять лет, тогда как у старого — всего пять. В нём больше страниц, так что если вы часто путешествуете — это большой плюс. Есть и минусы. В новый загранпаспорт нельзя вписать ребёнка. Так что даже для малыша придётся делать свой. Кроме того, с 2018 года новый загранпаспорт стал стоить дороже: 5000 рублей для взрослых и 2500 рублей для детей до 14 лет. Но если вы делаете паспорт через «Госуслуги», вы получите скидку 30%.
Документы, которые необходимы для нового загранпаспорта
Для взрослых:
Для детей до 14 лет:
Для детей с 14 до 18 лет:
Заявление на загранпаспорт можно подать лично в подразделении Главного управления по вопросам миграции МВД или в МФЦ. А можно это сделать, не вставая с дивана, через «Госуслуги».
1. Обязательно зарегистрируйтесь на «Госуслугах». Обратите внимание, что каждому взрослому нужна своя учётная запись, чтобы оформить паспорт. То есть ваш(а) супруг(а) не сможет это сделать из вашего личного кабинета. Ребёнка можно оформить через свою учётную запись.
2. Заполните анкету. Вам придет письмо или СМС о том, что заявление принято.
3. Вы получите письмо с квитанцией на оплату госпошлины. Заплатить можно прямо на сайте госуслуг или через любой банк.
Многих, кстати, пугает то, что нужно заполнить анкету. Туристы боятся что-то напутать. В нашем городе до сих пор в турагентствах можно за деньги попросить менеджера заполнить анкету.
— Это будет стоить 300 рублей с человека. Но, насколько я знаю, часто требования меняются. Вам проще обратиться в МФЦ. Там также есть такая услуга, — сообщили нам в одном из турагентств.
Оригиналы всех документов нужно отнести в в подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД или в МФЦ.
Срок изготовления загранпаспорта — один месяц по месту прописки и четыре месяца по месту пребывания.