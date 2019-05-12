Как получить загранпаспорт, встав с дивана всего один раз: простая инструкция

Начинается сезон отпусков. И вроде бы сейчас поездкой за границу никого не удивишь. Однако есть люди, которые до сих пор не ездили за границу. И только потому, что у них нет загранпаспортов. Многим просто лень заняться не только сбором документов, но и изучить информацию о том, как сделать загранпаспорт. На самом деле в этом нет ничего сложного. Это можно сделать, не выходя из дома. Мы собрали для вас всё, что нужно знать, чтобы сделать загранпаспорт.

Сейчас чаще делают загранпаспорта нового образца. Его срок службы десять лет, тогда как у старого — всего пять. В нём больше страниц, так что если вы часто путешествуете — это большой плюс. Есть и минусы. В новый загранпаспорт нельзя вписать ребёнка. Так что даже для малыша придётся делать свой. Кроме того, с 2018 года новый загранпаспорт стал стоить дороже: 5000 рублей для взрослых и 2500 рублей для детей до 14 лет. Но если вы делаете паспорт через «Госуслуги», вы получите скидку 30%.