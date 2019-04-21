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    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

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    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Страна и мир
Обзор

Он сам себе каскадёр: топ трюков от актёра Романа Курцына

Звезда поражает ярославских фанатов сумасшедшими трюками

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Фото: Роман Курцын/Instagram

34-летний актёр Роман Курцын за последние годы успел прославиться на всю страну. Он сыграл яркие второстепенные роли в комедиях «Гуляй, Вася!» и «Бабушка лёгкого поведения 2», главную роль в фильме «Крым». Показал себя в сериалах «Фитнес», «Пять минут тишины» и многих других. Актёрское образование Роман Курцын получил в Ярославском театральном институте.

Но известен и другой факт из биографии актёра, связывающий его с Ярославлем. Здесь Роман Курцын является одним из руководителей школы каскадеров «Ярфильм». А это значит, что о трюках звезда знает из первых уст. Более того, на съёмках Роману никогда не нужны каскадёры, потому что он всё делает сам.

Собрали подборку головокружительных трюков актёра. 

Дыхание пламени

Идеальный шпагат

Знаток боевых искусств

На руках вынесет

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