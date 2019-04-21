Он сам себе каскадёр: топ трюков от актёра Романа Курцына

34-летний актёр Роман Курцын за последние годы успел прославиться на всю страну. Он сыграл яркие второстепенные роли в комедиях «Гуляй, Вася!» и «Бабушка лёгкого поведения 2», главную роль в фильме «Крым». Показал себя в сериалах «Фитнес», «Пять минут тишины» и многих других. Актёрское образование Роман Курцын получил в Ярославском театральном институте.

Но известен и другой факт из биографии актёра, связывающий его с Ярославлем. Здесь Роман Курцын является одним из руководителей школы каскадеров «Ярфильм». А это значит, что о трюках звезда знает из первых уст. Более того, на съёмках Роману никогда не нужны каскадёры, потому что он всё делает сам.