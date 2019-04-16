«Город в шоке»: журналистка из Ярославля показала, как выглядит Нотр-Дам после пожара

Ещё не прошли сутки после страшного пожара в соборе Парижской Богоматери — Нотр-Дам де Пари, но улицы столицы Франции не узнать. Сейчас в Париже находится ярославская журналистка Анна Мельник, которая рассказала, что происходит в городе.

— Город в шоке. Просто тишина на улицах. Хотя снаружи всё выглядит не так страшно, — рассказала Анна. — Даже деревья, которые растут близко к собору, не пострадали.



К собору сейчас не подойти.

— Всё перекрыто, и обходить надо километрами, — добавила ярославна.