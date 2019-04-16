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Страна и мир
Сгорел собор Парижской богоматери

«Город в шоке»: журналистка из Ярославля показала, как выглядит Нотр-Дам после пожара

Что сейчас происходит в Париже

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Парижские улицы сегодня тихи 

Фото: Наталья Парфентьева 

Ещё не прошли сутки после страшного пожара в соборе Парижской Богоматери — Нотр-Дам де Пари, но улицы столицы Франции не узнать. Сейчас в Париже находится ярославская журналистка Анна Мельник, которая рассказала, что происходит в городе. 

Собор потерял свой знаменитый шпиль 

Фото: Анна Мельник

— Город в шоке. Просто тишина на улицах. Хотя снаружи всё выглядит не так страшно, — рассказала Анна. — Даже деревья, которые растут близко к собору, не пострадали. 

К собору сейчас не подойти. 

— Всё перекрыто, и обходить надо километрами, — добавила ярославна. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
16 апр 2019 в 16:27

Какой город в шоке? У нас вся страна так выглядит. Совершенно всеравно на всякие там ... матери